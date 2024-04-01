فلاح الهاجري سنعمل على استكمال القوانين الواردة في الخارطة التشريعية المتوافق عليها من 48 نائبا

(MENAFN
- Al-Anbaa) فرحان الشمري
قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.فلاح ضاحي الهاجري إن الهوية الوطنية أصبحت حديث من لا حديث له، خصوصا بعد التعامل مع هذا الملف بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية وغير أمنية.
وأضاف الهاجري، في ندوته الانتخابية التي أقامها في منطقة الدوحة تحت عنوان «الحقيقة باختصار»: «بات علينا حق دستوري وهو بسط سلطة القضاء على قانون الجنسية، ونؤكد أن هذا التشريع سيرى النور بعد تحسين مستوى المعيشة، لأن العبث بالهوية الوطنية مرفوض من أبناء الشعب الكويتي»، مطالبا بـ «تطبيق الخارطة التشريعية التي توافقت عليها الحكومة والمجلس، لأنها تصب في مصلحة الشعب الكويتي وتوافق عليها 48 نائبا».
وأوضح الهاجري «أن من ضمن القوانين التي أنجزت في مجلس 2023 قانون المدن الإسكانية وخلال 60 يوما ساهم في خفض العقار إلى 22%»، مستغربا أن القضية الإسكانية لم تحل على مدى سنوات لدرجة أن الكويتي لم يكن بوسعه شراء بيت.
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