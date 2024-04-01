فلاح الهاجري سنعمل على استكمال القوانين الواردة في الخارطة التشريعية المتوافق عليها من 48 نائبا

MENAFN - Al-Anbaa) فرحان الشمري

قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.فلاح ضاحي الهاجري إن الهوية الوطنية أصبحت حديث من لا حديث له، خصوصا بعد التعامل مع هذا الملف بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية وغير أمنية.

وأضاف الهاجري، في ندوته الانتخابية التي أقامها في منطقة الدوحة تحت عنوان «الحقيقة باختصار»: «بات علينا حق دستوري وهو بسط سلطة القضاء على قانون الجنسية، ونؤكد أن هذا التشريع سيرى النور بعد تحسين مستوى المعيشة، لأن العبث بالهوية الوطنية مرفوض من أبناء الشعب الكويتي»، مطالبا بـ «تطبيق الخارطة التشريعية التي توافقت عليها الحكومة والمجلس، لأنها تصب في مصلحة الشعب الكويتي وتوافق عليها 48 نائبا».

وأوضح الهاجري «أن من ضمن القوانين التي أنجزت في مجلس 2023 قانون المدن الإسكانية وخلال 60 يوما ساهم في خفض العقار إلى 22%»، مستغربا أن القضية الإسكانية لم تحل على مدى سنوات لدرجة أن الكويتي لم يكن بوسعه شراء بيت.