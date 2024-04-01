حمد المطر تحسين معيشة المواطن يجب أن يكون ملفا رئيسيا في المجلس القادم ومركزنا المالي والاقتصادي متين



عضو مجلس الأمة والمجلس أصبحا في وجه المدفع مع الشعب لأن الحكومة تخلت عن دورها التنفيذي فقام العضو بمقام الحكومة

ما نراه اليوم من تردّ وترهل لأوضاع البلد ومعاناة المواطن سببه السلطة التنفيذية

إذا قالت الحكومة سأصلح الشوارع وأطور التعليم والمدارس والبنية الصحية والناقل الوطني والصناعة.. فهل سيقول لها الأعضاء لا؟!

هناك فلسفة معينة تعتمدها الحكومة وهي متعمدة والغرض إظهار أن سبب التعطيل مجلس الأمة

التعيين في الوظائف القيادية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب مؤشر للإصلاح الحقيقي

الحريات في الكويت يجب أن تكون بسقف عالٍ ومنضبطة ومتوازنة تتماشى مع الدستور والقانون وأخلاق الشعب الكويتي

المتقاعدون والبديل الإستراتيجي وضبط الأسعار أولويات مهمة ينبغي على الحكومة الالتفات إليها

لن يكون هناك استقرار دون تعاون بين السلطتين مبني على خطة عمل تقدمها الحكومة بعد القسم وبمعايير محددة تحاكي آلام وآمال الشعب الشعب الكويتي أوصل في الانتخابات الأخيرة أغلبية أوجدت نوعاً أو حالة من حالات الاستقرار الذي نحتاجه واصطف اصطفافات تاريخية وسيتفاعل بشكل إيجابي لاختيار ممثلين يستطيعون وضع أولوياته داخل قاعة عبدالله السالم





أعده للنشر: سلطان العبدان

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثانية د.حمد المطر أن الشعب الكويتي قادر على التعبير عن رأيه بحيادية ولن يستطيع أحد تغيير قناعاته، مشددا على أن التعيين في الوظائف القيادية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب مؤشر للإصلاح الحقيقي.

وقال المطر في لقاء إعلامي: «عضو مجلس الأمة والمجلس أصبحا في وجه المدفع مع الشعب لأن الحكومة تخلت عن دورها التنفيذي فقام العضو بمقام الحكومة، وما نراه اليوم من تردّ وترهل لأوضاع البلد ومعاناة المواطن سببه السلطة التنفيذية، وإذا قالت الحكومة سأصلح الشوارع وأطور التعليم والمدارس والبنية الصحية والناقل الوطني والصناعة، هل سيقول لها الأعضاء لا؟!».

وأضاف: «هناك فلسفة معينة تعتمدها الحكومة وهي متعمدة، والغرض إظهار أن سبب التعطيل هو مجلس الأمة، فالكويت بنيت على التوافق والمشاركة والتفاهم في وثيقة 62 التي تحفظ للأسرة الكريمة حقها في إدارة البلد، والحريات في الكويت يجب أن تكون بسقف عال ومنضبطة ومتوازنة تتماشى مع الدستور والقانون وأخلاق الشعب الكويتي».

وأكد أن «تحسين معيشة المواطن يجب أن تكون ملفا رئيسيا في المجلس القادم فالمجتمع الكويتي يجب أن يعيش في رفاهية لأن مركزنا المالي والاقتصادي متين، و«المتقاعدين» والبديل الاستراتيجي وضبط الأسعار وتحسين مستوى معيشة الناس أولويات مهمة ينبغي على الحكومة الالتفات إليها».

وذكر «لن يكون هناك استقرار دون تعاون بين السلطتين مبني على خطة عمل تقدمها الحكومة بعد القسم وبمعايير محددة تحاكي آلام وآمال الشعب، فحكومة أحمد النواف كانت متعاونة وتوافقت مع 48 نائبا بوضع خارطة تشريعية والشعب الكويتي رأى الاستقرار داخل القاعة أما حكومة الشيخ محمد الصباح فهي جديدة لا أستطيع تقييمها»، وإلى تفاصيل اللقاء:



كيف ترى أجواء الانتخابات في شهر رمضان؟

٭ شهر رمضان بما فيه من عبادات وترابط اجتماعي اعتاد عليه الشعب الكويتي من الغبقات واللقاءات وهناك تواصل والتداخل فيه مع انتخابات في سياقه الطبيعي.

ما الجديد في هذه الانتخابات وهذا المجلس تحديدا؟

٭ عندي نقطة أريد أن أوضحها، أصبح عضو مجلس الأمة والمجلس في وجه المدفع مع الشعب لأن الحكومة تخلت عن دورها التنفيذي فأصبح العضو يقوم بمقام الحكومة، عضو مجلس الأمة يطير بجناحي الرقابة والتشريع وهو من يقدم الاقتراحات، وما نراه اليوم من تردّ وترهل لأوضاع البلد، الكويت فعلا شاخت وكلنا تعبنا سببه السلطة التنفيذية، الحكومة هي من تقدم برنامج العمل، وإذا الحكومة تقول سأصلح الشوارع هل سنجد عضوا يقف ضدها؟!، إذا قالت سأطور التعليم والمدارس والبنية الصحية والناقل الوطني والصناعة، هل سنجد أحدا من الأعضاء يقول لها لا؟! هذه الفلسفة متعمدة الغرض منها الإساءة، يريدون أن يقولوا سبب التعطيل هو مجلس الأمة، وأحيانا يقارنون مقارنات بسياق مختلف وبظروف مختلفة مع دول مجاورة وهذا غير صحيح، الكويت بنيت على التوافق وبنيت على المشاركة والتفاهم في وثيقة 62 التي تحفظ للأسرة الكريمة حقها في إدارة وحكم البلد وفق المادة الرابعة من الدستور وتعطي مصدر السلطات جميعا وهو الشعب الكويتي حق المشاركة كتفا بكتف، كل النطق السامي لسمو الأمير والأمراء السابقين تضمن المحافظة على الدستور لكن نسمع عن بعض الملفات، ولكن المحافظة على الدستور والمكتسبات الشعبية عنصر مهم، الجانب الثاني الحريات فلولا الحريات لما جلسنا هذه الجلسة نتناقش في مستقبل الكويت، هذه الحريات يجب ان تكون بسقف عال ومنضبطة ومتوازنة تتماشي مع الدستور والقانون وأخلاق الشعب الكويتي، والجانب الثالث موضوع معيشة المواطن التي يجب ان تكون ملفا رئيسيا في المجلس القادم نتكلم عن المتقاعدين والبديل الاستراتيجي وضبط الأسعار وتحسين معيشة الناس، المجتمع الكويتي يجب ان يعيش برفاهية لأن مركزنا المالي والاقتصادي متين، فحينما نتكلم عن الزيادة فهي المستحقة لـ 80% من الشعب الكويتي، الشيء الرابع في المجلس القادم هو استقرار السلطتين ولن يكون بدون التفاهم والإنجاز المبني على الإنجاز والتنمية وتحقيق أولويات الشعب الكويتي على الطاولة ولن يأتي إلا بحكومة تنطبق عليها المادة 123 من الدستور تهيمن على مصالح البلد، الحكومات السابقة لا هيمنت ولا رسمت السياسات العامة للدولة لذلك يجب أن تكون هناك حكومة تقدم برنامجا وتقوم بدورها الحقيقي في موضوع التنمية والمشاريع وإصلاح البنية التحتية والدفاع عن الحريات هذه ملفات المسؤول عنها مباشرة السلطة التنفيذية.

موضوع الاستقرار السياسي.. شعارك لتستقر والكل ينشد الاستقرار، لماذا هذا الشعار؟

٭ سعيت إليه في مجالس سابقة ومستمر فيه بالمجلس المقبل إذا كتب الله لي النجاح لأن الكل تعب وللأسف بدأ الشعب الكويتي بالملل والشباب الكويتي الذين يمثلون 74% بدأ يأتيه الإحباط مع هذا الإحباط يجب أن نبدله إلى أمل عن طريق الاستقرار ولن يكون هناك استقرار بدون تعاون السلطتين مبني على خطة عمل تقدمها الحكومة بعد القسم بمعايير محددة تحاكي آلام وآمال الشعب الكويتي نضعها معا كتفا بكتف ولا نلغي دور المحاسبة والرقابة لكن نقدم التعاون إذا كانت حكومة جادة.

هذا كان في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف وتعاونكم ما تحقق هذا الأمر بين مجلسكم وحكومة الشيخ أحمد النواف؟

٭ طبعا هذا كلامي وكلام الشعب الكويتي في المجلس الماضي في حكومة أحمد النواف وضعنا خارطة تشريعية.

البعض انتقدكم وقال هذا دور الحكومة؟

٭ عندما تتخلى الحكومة عن دورها فدوري كنائب أن أنبهها لهذا الخلل ولذلك حينما وضعنا خارطة تشريعية لم ننفرد بها ووضعناها عبر لجنة تنسيقية مع برنامج عمل الحكومة ووافقت عليها السلطتان بتواريخ محددة كان يفترض في جلسة 19/3 لو مستمر المجلس نناقش تطوير الخدمات الصحية، وضريبة السلع الضارة نأخذ من الشركات التي تستفيد لسنوات من الخدمات ولا تقدم شيئا للدولة لذلك من يقول إن مجلسنا كان فقط يحاكي شعبوية دون مشاريع تدخل إيرادا فهذا غير صحيح، هذه مشاريع تعطي رفاهية مستحقة للشعب الكويتي الذي يعتمد على معاشه فقط.

في موضوع غلاء المعيشة ماذا فعلتم؟

٭ المجتمع الكويتي مجتمع شبابي، الخدمات يجب أن توفر في غياب تام للدور الحكومي تدخلنا في أولويات المواطن، وأقررنا قانون المدن الإسكانية وتحسين المعيشة المستحقة للمواطن، وأعلى معاش للمواطن مهندس 1300 دينار نصفها للإيجار فماذا عن باقي الالتزامات فلديه مشكلة حقيقية حتى مع عمل الزوجة هذا أكبر مثال فكيف تريده أن يكون أسرة، وعملية ان حكومة الشيخ أحمد النواف طلبت التأجيل وأتت حكومة الشيخ د.محمد صباح السالم لماذا وافقت على التأجيل؟ أولا كانت حكومة جديدة وقال بشكل واضح د.محمد صباح السالم نحن متفقون على خارطة، وفي 5/3 نناقش هذه المواضيع غلاء المعيشة والمتقاعدين غاية في الأهمية ناهيك عن 30% تضخم فكيف تعالجه إلا بزيادة المعاشات ومراقبة المعاشات.

ما المؤشر على أن الحكومة جادة في الإصلاح؟

٭ أعتقد أن هناك أكثر من 350 مرسوما راح يطلعون بتعيين القياديين فما خطورة هذا الموضوع؟ فمثلا وزارة التربية من كل الوكلاء والمدراء وغيرها لم نجتمع مع أي وكيل بالأصالة، فالجدية هنا، الرجل المناسب في المكان المناسب لماذا الحكومة دائما تضع علتها على المجلس، الكويت تحتاج اختيار هذه الوظائف القيادية في مختلف مؤسسات الدولة، الوزير منصب سياسي ومدة بقائه لا تتجاوز سنة بينما الوكيل أو الوكيل المساعد يقعد دورة كاملة 4 سنوات، إذن هي مؤشر أساسي لجدية الحكومة بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

ألا تعتقد أنه من الممكن أن تدخل فيها الترضيات؟

٭ إذن فلتتحمل الحكومة المساءلة واختياراتها والمزيد من التعطيل والإحباط والفساد.

هل أنت متفائل من أن حكومة سمو الشيخ محمد صباح السالم جادة في عملية تعيين القيادات بناء على الكفاءة؟

٭ إلى الآن لم نر شيئا لم يحضر جلسة واحدة ولم نسمعه في قاعة عبدالله السالم إلا في القسم، أترك علاقاتي الشخصية، مؤشر الإصلاح الحقيقي هو تعيين الوظائف القيادية والتدرج مهم لا يمكن أن تكون جميع المؤسسات إلا فيها كفاءات، المجلس لا يعيق، القرار عند الوزير.

ألا تعتقد أن منصب الوزير أصبح طاردا خصوصا في قصر فترة الحكومة؟

٭ طبعا نتيجة لأسباب وأنت تعالج الأسباب ومن الطبيعي الوزير الذي لديه رؤية ما يكون موجودا، كلنا ندري أن هناك حلا وانتخابات وهو قال لا نقبل بحكومة مؤقتة بغض النظر عن الأسباب رئيس الحكومة يجب ان يختار كفاءات في الوزراء والقيادات هذا هو المؤشر.

ما الفرق بين حكومة سمو الشيخ أحمد النواف وحكومة سمو الشيخ محمد صباح السالم؟

٭ حكومة سمو الشيخ أحمد النواف متعاونة ووضعنا رؤية ولست أنا من يقول ذلك بل الشعب الكويتي، عندما وضع 48 نائبا خارطة تشريعية وكانت هناك لجنة تنسيقية والشعب الكويتي رأى الاستقرار داخل القاعة لكن للقيادة السياسية رأي آخر وهذا حق مطلق لصاحب السمو وقبل استقالة الحكومة وجاءت حكومة ثانية، سمو الشيخ د.محمد صباح السالم لم يدخل القاعة ولم يعلق تعليقا واحدا عن برنامج العمل، لا أستطيع أن أقيمها لأنها حكومة جديدة.

ما المؤشر للمجلس القادم؟

٭ لدي كلمة للعشب الكويتي: أنتم شركاء في الحكم سيختار في 4/4 خمسين عضوا بوكالة عامة لتطبيق مواد الدستور وتفعيلها ومراقبة وتشريع، هذا هو المجلس القادم الذي نحتاجه إذا ما كانت هذه الأولويات ستكتب شهادتهم ويسألون وفي رمضان وأنا أراهن على وعي الشعب الكويتي، فهناك أطراف لها مصالح كبيرة إذا تريدون أن تعجزونا أو تحبطونا لن يحدث وإذا كانت هناك انتخابات سنشارك لأننا شركاء في إدارة البلد والشعب الكويتي مصدر جميع السلطات السلطة التشريعية فيها رئيس و49 عضوا لا نقبل إلا أن يكون احترام للدستور وخيارات الأمة وتكون حكومة مبنية على اختيارات الأمة، وهي رسالة للشعب الكويتي في الاختيار وهو دائما ما يصطف اصطفافا وطنيا ورسم رسمة كبيرة في الانتخابات الأخيرة وأوصل أغلبية وقعت في بيان تاريخي تختلف تتفق مع بعض الأولويات لكن بلا شك أعطت نوعا أو حالة من حالات الاستقرار الذي نحتاجه.

ما تقييمك لمؤشر عمل المجلس القادم؟

٭ البداية تكون باختيار الشعب في 4/4 سيكون للشعب الكويتي دور في وكالة عامة لـ 50 عضو مجلس أمة هذه الرسالة الأهم ويجب على الحكومة أن تقرأ مخرجات الشعب ورؤيته في أعضاء مجلس الأمة وبالتالي تكون الحكومة متوافقة مع رأي الشعب الكويتي ورسالته المباشرة في صناديق الاقتراع وأدعو إلى المشاركة الإيجابية، فأولويات المواطن نعرفها لكن عدم وجود حكومة جادة ولديها برنامج عمل واضح وحكومات توحد وتحافظ على المجتمع، أخشى ما أخشاه أن يفقد المواطن الأمان في بلده، الشعب الكويتي هذا مكونه شيعي - سني - حضري - بدوي وهذه لوحة خالدة للعلاقة ولدينا مثال 1990 كمحك حقيقي للوحدة الوطنية قبلها كان تعطيل للدستور وحل المجلس.

دكتور خلنا نتكلم عن مجلس 2023.. البعض يقول ماذا أنجز هذا المجلس؟

٭ الانتخابات كانت بتاريخ 6/6/2023 والقسم كان بتاريخ 20/6/2023 دور الانعقاد انتهى 30/7/2023، وهناك 4 قوانين عن المدن الإسكانية المحكمة الدستورية وربات البيوت وعافية والمفوضية العليا، أربعة قوانين في شهر ونصف قعدنا إجازة 3 أشهر ونصف بدأ دور الانعقاد 31/10 يعني فعليا شهر 11 و12 و15/2 وتم حل مجلس الأمة ومع ذلك أمام الثلاثة أشهر هناك أكثر من 13 قانونا بمداولتين قوانين سياسية تنموية ملفات مهمة كانت على جدول الأعمال.

هل فوجئتم بالحل؟

٭ أنا واحد من الناس لم أفاجأ بل توقعت الحل.

ما أسباب هذا الحل؟

٭ الحل 15/2 الخميس الذي قبله كنت في مقابلة مع سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد الصباح قال لي دكتور ماذا ترى قلت له دكتور 48 عضوا وأنا منهم نرى ان الحل قادم، قعد يدافع عن حكومته ومن حقه قلت أتكلم عن واقع قراءاتي فيها حل، هو يقول لست آت من أجل الحل، وصادق، ومن سياق الأحداث كنا أمام حل، وقلت له الجلسة القادمة مفصلية، 48 عضوا لديهم قناعة بأن هناك حلا قادما وأنا منهم.

البعض انتقد مجلسكم السابق في مسألة عدم حضور الحكومة ما ينعكس بتعطيل الجلسات لماذا لم تذهبوا إلى المحكمة الدستورية؟

٭ أنا ضد الانسحاب، النواب يحاسبون من الشعب، الحكومة لا تستوعب أن محاسبة الشعب قاسية ومراقبة الناس كبيرة، والانسحاب لغة الضعيف لما تنسحب الحكومة من المجلس هذه حكومة ضعيفة.

لماذا لا تذهبون إلى المحكمة الدستورية؟

٭ الحكومة يجب أن تكون جادة تواجه المجلس، والمجلس به شعب يواجه والخيار للأمة هو يقيم أعضاءه والحكومة ولكن كل مرة انسحاب، هذه لغة الضعفاء والشعب الكويتي يستحق حكومة قوية.

دكتور خلنا نتكلم عن الأحداث العالمية والمتغيرات الكبرى والوضع الإقليمي ودور المجلس وأنت كنت وكيل الشعبة البرلمانية؟

٭ الديبلوماسية الشعبية تتمثل في وكالة الشعبة وأقول انه شيء مؤسف ان سياستنا الخارجية تراجعت بالفترة الأخيرة لغياب الدور المحوري الذي كانت تقوم به الكويت على المستوى الإقليمي ودول العالم، وفي موضوع الديبلوماسية الشعبية التي مارسناها انا كوكيل وإخواني في الشعبة في العراق أول مرة أزور العراق وأنا أمثل شرف تمثيل الكويت تكلمت عن خور عبدالله بعد حكم المحكمة الاتحادية والظلم اللي واقع علينا، عضو مجلس الأمة يتحدث باسم الشعب الكويتي انه حق أصيل، وفي إيران أول زيارة لي تكلمت عن حقل الدرة حق أصيل للكويت والمملكة العربية السعودية طرف تفاوضي واحد وحاول الإعلام الإيراني تشويه كلمتي، 70% من بترولنا يباع لليابان رئيس وزراء اليابان يزور المنطقة يفترض أن أول دولة يزورها الكويت لم يزرها هذا دورك انت المحوري بدأ يتلاشى وتحدثت مع وزير الخارجية السابق، وحوار رئيس تركيا يأتي للمنطقة ولا يزور الكويت، أن أضع يدي على قلبي في موضوع السياسة الخارجية لابد أن تقرأ الدولة ماذا يكتب ممن يرتب الشرق الأوسط الجديد، تكلمتها في الرد على الخطاب الأميري في المجلس الماضي قلت أخشى ما أخشاه أن يكون هناك شرق أوسط جديد والكويت بعيدة كل البعد عن الترتيب، هل هذا دور الكويت السابق في حل المشاكل الخليجية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية؟!.

ما المطلوب من وزارة الخارجية أو سياسة الدولة؟

٭ يجب أن يكون هناك خط واضح، أين دورنا في الخارطة الجديدة، كان لنا إرث كبير، ديبلوماسية كبيرة كانت الكويت مغناطيس هذه المبادرات كان حل الخلافات يأتي من الكويت يجب أن نأخذ هذا الدور حتى إذا كان هناك ترتيب تكون الكويت جزءا منه، الكويت تستحق في دورها وتاريخها وعطائها احنا بلد الحريات والخيرات، علم الكويت تراه خفاقا في كل دول العالم انظر الكويت في القدس أميرا وحكومة وشعبا فيه نعمتان تفتخر فيهم الأولى انك مسلم والثانية انك كويتي يجب ان نحافظ على هذه النعمة بتعاون حقيقي بين السلطتين.

في حال وصولك ما أهم الأولويات؟

٭ أسعى إلى استقرار حقيقي، وأولوياتي هي أولويات الشعب الكويتي التي نعرفها جيدا في استحقاق كويتي 4/4 وبعده يجب ان يكون هناك استقرار مبني على الإنجاز، لا أقدم المديح للحكومة إلا بناء على أولويات خارطة فيها رؤية وأدوات للقياس ونرتب أولوياتنا، على الحكومة إقرار قوانين تحسين المعيشة أو تصدرها بقرارات وتضبط الأسعار او البديل الاستراتيجي بقرارات بقوانين نحن ما يهمنا هو مصلحة الشعب الكويتي عندنا شعب عظيم مثقف شبابي يستحق منا الأفضل.

كلمة أو رسالة أخيرة لأبناء الدائرة الثانية وأبناء الوطن؟

٭ لتستقر شعار رفعته صادقا وأنا على يقين بأن الشعب الكويتي قادر على التعبير عن رأيه بحيادية ولن يستطيع أحد تغير قناعات الشعب الكويتي اصطف اصطفافات تاريخية وسيتفاعل بشكل إيجابي لاختيار ممثلين يستطيعون وضع أولويات الشعب الكويتي داخل قاعة عبدالله السالم معا نستطيع ولا نملك إلا التفاؤل وسنسحب الإحباط إلى ساحة الأمل والعمل.

