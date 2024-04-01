حمد المطر تحسين معيشة المواطن يجب أن يكون ملفا رئيسيا في المجلس القادم ومركزنا المالي والاقتصادي متين

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- Al-Anbaa)
عضو مجلس الأمة والمجلس أصبحا في وجه المدفع مع الشعب لأن الحكومة تخلت عن دورها التنفيذي فقام العضو بمقام الحكومة ما نراه اليوم من تردّ وترهل لأوضاع البلد ومعاناة المواطن سببه السلطة التنفيذية إذا قالت الحكومة سأصلح الشوارع وأطور التعليم والمدارس والبنية الصحية والناقل الوطني والصناعة.. فهل سيقول لها الأعضاء لا؟! هناك فلسفة معينة تعتمدها الحكومة وهي متعمدة والغرض إظهار أن سبب التعطيل مجلس الأمة التعيين في الوظائف القيادية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب مؤشر للإصلاح الحقيقي الحريات في الكويت يجب أن تكون بسقف عالٍ ومنضبطة ومتوازنة تتماشى مع الدستور والقانون وأخلاق الشعب الكويتي المتقاعدون والبديل الإستراتيجي وضبط الأسعار أولويات مهمة ينبغي على الحكومة الالتفات إليها لن يكون هناك استقرار دون تعاون بين السلطتين مبني على خطة عمل تقدمها الحكومة بعد القسم وبمعايير محددة تحاكي آلام وآمال الشعب الشعب الكويتي أوصل في الانتخابات الأخيرة أغلبية أوجدت نوعاً أو حالة من حالات الاستقرار الذي نحتاجه واصطف اصطفافات تاريخية وسيتفاعل بشكل إيجابي لاختيار ممثلين يستطيعون وضع أولوياته داخل قاعة عبدالله السالم
أعده للنشر: سلطان العبدان
أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثانية د.حمد المطر أن الشعب الكويتي قادر على التعبير عن رأيه بحيادية ولن يستطيع أحد تغيير قناعاته، مشددا على أن التعيين في الوظائف القيادية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب مؤشر للإصلاح الحقيقي.
وقال المطر في لقاء إعلامي: «عضو مجلس الأمة والمجلس أصبحا في وجه المدفع مع الشعب لأن الحكومة تخلت عن دورها التنفيذي فقام العضو بمقام الحكومة، وما نراه اليوم من تردّ وترهل لأوضاع البلد ومعاناة المواطن سببه السلطة التنفيذية، وإذا قالت الحكومة سأصلح الشوارع وأطور التعليم والمدارس والبنية الصحية والناقل الوطني والصناعة، هل سيقول لها الأعضاء لا؟!».
وأضاف: «هناك فلسفة معينة تعتمدها الحكومة وهي متعمدة، والغرض إظهار أن سبب التعطيل هو مجلس الأمة، فالكويت بنيت على التوافق والمشاركة والتفاهم في وثيقة 62 التي تحفظ للأسرة الكريمة حقها في إدارة البلد، والحريات في الكويت يجب أن تكون بسقف عال ومنضبطة ومتوازنة تتماشى مع الدستور والقانون وأخلاق الشعب الكويتي».
وأكد أن «تحسين معيشة المواطن يجب أن تكون ملفا رئيسيا في المجلس القادم فالمجتمع الكويتي يجب أن يعيش في رفاهية لأن مركزنا المالي والاقتصادي متين، و«المتقاعدين» والبديل الاستراتيجي وضبط الأسعار وتحسين مستوى معيشة الناس أولويات مهمة ينبغي على الحكومة الالتفات إليها».
وذكر «لن يكون هناك استقرار دون تعاون بين السلطتين مبني على خطة عمل تقدمها الحكومة بعد القسم وبمعايير محددة تحاكي آلام وآمال الشعب، فحكومة أحمد النواف كانت متعاونة وتوافقت مع 48 نائبا بوضع خارطة تشريعية والشعب الكويتي رأى الاستقرار داخل القاعة أما حكومة الشيخ محمد الصباح فهي جديدة لا أستطيع تقييمها»، وإلى تفاصيل اللقاء:
كيف ترى أجواء الانتخابات في شهر رمضان؟
٭ شهر رمضان بما فيه من عبادات وترابط اجتماعي اعتاد عليه الشعب الكويتي من الغبقات واللقاءات وهناك تواصل والتداخل فيه مع انتخابات في سياقه الطبيعي.
ما الجديد في هذه الانتخابات وهذا المجلس تحديدا؟
٭ عندي نقطة أريد أن أوضحها، أصبح عضو مجلس الأمة والمجلس في وجه المدفع مع الشعب لأن الحكومة تخلت عن دورها التنفيذي فأصبح العضو يقوم بمقام الحكومة، عضو مجلس الأمة يطير بجناحي الرقابة والتشريع وهو من يقدم الاقتراحات، وما نراه اليوم من تردّ وترهل لأوضاع البلد، الكويت فعلا شاخت وكلنا تعبنا سببه السلطة التنفيذية، الحكومة هي من تقدم برنامج العمل، وإذا الحكومة تقول سأصلح الشوارع هل سنجد عضوا يقف ضدها؟!، إذا قالت سأطور التعليم والمدارس والبنية الصحية والناقل الوطني والصناعة، هل سنجد أحدا من الأعضاء يقول لها لا؟! هذه الفلسفة متعمدة الغرض منها الإساءة، يريدون أن يقولوا سبب التعطيل هو مجلس الأمة، وأحيانا يقارنون مقارنات بسياق مختلف وبظروف مختلفة مع دول مجاورة وهذا غير صحيح، الكويت بنيت على التوافق وبنيت على المشاركة والتفاهم في وثيقة 62 التي تحفظ للأسرة الكريمة حقها في إدارة وحكم البلد وفق المادة الرابعة من الدستور وتعطي مصدر السلطات جميعا وهو الشعب الكويتي حق المشاركة كتفا بكتف، كل النطق السامي لسمو الأمير والأمراء السابقين تضمن المحافظة على الدستور لكن نسمع عن بعض الملفات، ولكن المحافظة على الدستور والمكتسبات الشعبية عنصر مهم، الجانب الثاني الحريات فلولا الحريات لما جلسنا هذه الجلسة نتناقش في مستقبل الكويت، هذه الحريات يجب ان تكون بسقف عال ومنضبطة ومتوازنة تتماشي مع الدستور والقانون وأخلاق الشعب الكويتي، والجانب الثالث موضوع معيشة المواطن التي يجب ان تكون ملفا رئيسيا في المجلس القادم نتكلم عن المتقاعدين والبديل الاستراتيجي وضبط الأسعار وتحسين معيشة الناس، المجتمع الكويتي يجب ان يعيش برفاهية لأن مركزنا المالي والاقتصادي متين، فحينما نتكلم عن الزيادة فهي المستحقة لـ 80% من الشعب الكويتي، الشيء الرابع في المجلس القادم هو استقرار السلطتين ولن يكون بدون التفاهم والإنجاز المبني على الإنجاز والتنمية وتحقيق أولويات الشعب الكويتي على الطاولة ولن يأتي إلا بحكومة تنطبق عليها المادة 123 من الدستور تهيمن على مصالح البلد، الحكومات السابقة لا هيمنت ولا رسمت السياسات العامة للدولة لذلك يجب أن تكون هناك حكومة تقدم برنامجا وتقوم بدورها الحقيقي في موضوع التنمية والمشاريع وإصلاح البنية التحتية والدفاع عن الحريات هذه ملفات المسؤول عنها مباشرة السلطة التنفيذية.
موضوع الاستقرار السياسي.. شعارك لتستقر والكل ينشد الاستقرار، لماذا هذا الشعار؟
٭ سعيت إليه في مجالس سابقة ومستمر فيه بالمجلس المقبل إذا كتب الله لي النجاح لأن الكل تعب وللأسف بدأ الشعب الكويتي بالملل والشباب الكويتي الذين يمثلون 74% بدأ يأتيه الإحباط مع هذا الإحباط يجب أن نبدله إلى أمل عن طريق الاستقرار ولن يكون هناك استقرار بدون تعاون السلطتين مبني على خطة عمل تقدمها الحكومة بعد القسم بمعايير محددة تحاكي آلام وآمال الشعب الكويتي نضعها معا كتفا بكتف ولا نلغي دور المحاسبة والرقابة لكن نقدم التعاون إذا كانت حكومة جادة.
هذا كان في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف وتعاونكم ما تحقق هذا الأمر بين مجلسكم وحكومة الشيخ أحمد النواف؟
٭ طبعا هذا كلامي وكلام الشعب الكويتي في المجلس الماضي في حكومة أحمد النواف وضعنا خارطة تشريعية.
البعض انتقدكم وقال هذا دور الحكومة؟
٭ عندما تتخلى الحكومة عن دورها فدوري كنائب أن أنبهها لهذا الخلل ولذلك حينما وضعنا خارطة تشريعية لم ننفرد بها ووضعناها عبر لجنة تنسيقية مع برنامج عمل الحكومة ووافقت عليها السلطتان بتواريخ محددة كان يفترض في جلسة 19/3 لو مستمر المجلس نناقش تطوير الخدمات الصحية، وضريبة السلع الضارة نأخذ من الشركات التي تستفيد لسنوات من الخدمات ولا تقدم شيئا للدولة لذلك من يقول إن مجلسنا كان فقط يحاكي شعبوية دون مشاريع تدخل إيرادا فهذا غير صحيح، هذه مشاريع تعطي رفاهية مستحقة للشعب الكويتي الذي يعتمد على معاشه فقط.
في موضوع غلاء المعيشة ماذا فعلتم؟
٭ المجتمع الكويتي مجتمع شبابي، الخدمات يجب أن توفر في غياب تام للدور الحكومي تدخلنا في أولويات المواطن، وأقررنا قانون المدن الإسكانية وتحسين المعيشة المستحقة للمواطن، وأعلى معاش للمواطن مهندس 1300 دينار نصفها للإيجار فماذا عن باقي الالتزامات فلديه مشكلة حقيقية حتى مع عمل الزوجة هذا أكبر مثال فكيف تريده أن يكون أسرة، وعملية ان حكومة الشيخ أحمد النواف طلبت التأجيل وأتت حكومة الشيخ د.محمد صباح السالم لماذا وافقت على التأجيل؟ أولا كانت حكومة جديدة وقال بشكل واضح د.محمد صباح السالم نحن متفقون على خارطة، وفي 5/3 نناقش هذه المواضيع غلاء المعيشة والمتقاعدين غاية في الأهمية ناهيك عن 30% تضخم فكيف تعالجه إلا بزيادة المعاشات ومراقبة المعاشات.
ما المؤشر على أن الحكومة جادة في الإصلاح؟
٭ أعتقد أن هناك أكثر من 350 مرسوما راح يطلعون بتعيين القياديين فما خطورة هذا الموضوع؟ فمثلا وزارة التربية من كل الوكلاء والمدراء وغيرها لم نجتمع مع أي وكيل بالأصالة، فالجدية هنا، الرجل المناسب في المكان المناسب لماذا الحكومة دائما تضع علتها على المجلس، الكويت تحتاج اختيار هذه الوظائف القيادية في مختلف مؤسسات الدولة، الوزير منصب سياسي ومدة بقائه لا تتجاوز سنة بينما الوكيل أو الوكيل المساعد يقعد دورة كاملة 4 سنوات، إذن هي مؤشر أساسي لجدية الحكومة بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
ألا تعتقد أنه من الممكن أن تدخل فيها الترضيات؟
٭ إذن فلتتحمل الحكومة المساءلة واختياراتها والمزيد من التعطيل والإحباط والفساد.
هل أنت متفائل من أن حكومة سمو الشيخ محمد صباح السالم جادة في عملية تعيين القيادات بناء على الكفاءة؟
٭ إلى الآن لم نر شيئا لم يحضر جلسة واحدة ولم نسمعه في قاعة عبدالله السالم إلا في القسم، أترك علاقاتي الشخصية، مؤشر الإصلاح الحقيقي هو تعيين الوظائف القيادية والتدرج مهم لا يمكن أن تكون جميع المؤسسات إلا فيها كفاءات، المجلس لا يعيق، القرار عند الوزير.
ألا تعتقد أن منصب الوزير أصبح طاردا خصوصا في قصر فترة الحكومة؟
٭ طبعا نتيجة لأسباب وأنت تعالج الأسباب ومن الطبيعي الوزير الذي لديه رؤية ما يكون موجودا، كلنا ندري أن هناك حلا وانتخابات وهو قال لا نقبل بحكومة مؤقتة بغض النظر عن الأسباب رئيس الحكومة يجب ان يختار كفاءات في الوزراء والقيادات هذا هو المؤشر.
ما الفرق بين حكومة سمو الشيخ أحمد النواف وحكومة سمو الشيخ محمد صباح السالم؟
٭ حكومة سمو الشيخ أحمد النواف متعاونة ووضعنا رؤية ولست أنا من يقول ذلك بل الشعب الكويتي، عندما وضع 48 نائبا خارطة تشريعية وكانت هناك لجنة تنسيقية والشعب الكويتي رأى الاستقرار داخل القاعة لكن للقيادة السياسية رأي آخر وهذا حق مطلق لصاحب السمو وقبل استقالة الحكومة وجاءت حكومة ثانية، سمو الشيخ د.محمد صباح السالم لم يدخل القاعة ولم يعلق تعليقا واحدا عن برنامج العمل، لا أستطيع أن أقيمها لأنها حكومة جديدة.
ما المؤشر للمجلس القادم؟
٭ لدي كلمة للعشب الكويتي: أنتم شركاء في الحكم سيختار في 4/4 خمسين عضوا بوكالة عامة لتطبيق مواد الدستور وتفعيلها ومراقبة وتشريع، هذا هو المجلس القادم الذي نحتاجه إذا ما كانت هذه الأولويات ستكتب شهادتهم ويسألون وفي رمضان وأنا أراهن على وعي الشعب الكويتي، فهناك أطراف لها مصالح كبيرة إذا تريدون أن تعجزونا أو تحبطونا لن يحدث وإذا كانت هناك انتخابات سنشارك لأننا شركاء في إدارة البلد والشعب الكويتي مصدر جميع السلطات السلطة التشريعية فيها رئيس و49 عضوا لا نقبل إلا أن يكون احترام للدستور وخيارات الأمة وتكون حكومة مبنية على اختيارات الأمة، وهي رسالة للشعب الكويتي في الاختيار وهو دائما ما يصطف اصطفافا وطنيا ورسم رسمة كبيرة في الانتخابات الأخيرة وأوصل أغلبية وقعت في بيان تاريخي تختلف تتفق مع بعض الأولويات لكن بلا شك أعطت نوعا أو حالة من حالات الاستقرار الذي نحتاجه.
ما تقييمك لمؤشر عمل المجلس القادم؟
٭ البداية تكون باختيار الشعب في 4/4 سيكون للشعب الكويتي دور في وكالة عامة لـ 50 عضو مجلس أمة هذه الرسالة الأهم ويجب على الحكومة أن تقرأ مخرجات الشعب ورؤيته في أعضاء مجلس الأمة وبالتالي تكون الحكومة متوافقة مع رأي الشعب الكويتي ورسالته المباشرة في صناديق الاقتراع وأدعو إلى المشاركة الإيجابية، فأولويات المواطن نعرفها لكن عدم وجود حكومة جادة ولديها برنامج عمل واضح وحكومات توحد وتحافظ على المجتمع، أخشى ما أخشاه أن يفقد المواطن الأمان في بلده، الشعب الكويتي هذا مكونه شيعي - سني - حضري - بدوي وهذه لوحة خالدة للعلاقة ولدينا مثال 1990 كمحك حقيقي للوحدة الوطنية قبلها كان تعطيل للدستور وحل المجلس.
دكتور خلنا نتكلم عن مجلس 2023.. البعض يقول ماذا أنجز هذا المجلس؟
٭ الانتخابات كانت بتاريخ 6/6/2023 والقسم كان بتاريخ 20/6/2023 دور الانعقاد انتهى 30/7/2023، وهناك 4 قوانين عن المدن الإسكانية المحكمة الدستورية وربات البيوت وعافية والمفوضية العليا، أربعة قوانين في شهر ونصف قعدنا إجازة 3 أشهر ونصف بدأ دور الانعقاد 31/10 يعني فعليا شهر 11 و12 و15/2 وتم حل مجلس الأمة ومع ذلك أمام الثلاثة أشهر هناك أكثر من 13 قانونا بمداولتين قوانين سياسية تنموية ملفات مهمة كانت على جدول الأعمال.
هل فوجئتم بالحل؟
٭ أنا واحد من الناس لم أفاجأ بل توقعت الحل.
ما أسباب هذا الحل؟
٭ الحل 15/2 الخميس الذي قبله كنت في مقابلة مع سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد الصباح قال لي دكتور ماذا ترى قلت له دكتور 48 عضوا وأنا منهم نرى ان الحل قادم، قعد يدافع عن حكومته ومن حقه قلت أتكلم عن واقع قراءاتي فيها حل، هو يقول لست آت من أجل الحل، وصادق، ومن سياق الأحداث كنا أمام حل، وقلت له الجلسة القادمة مفصلية، 48 عضوا لديهم قناعة بأن هناك حلا قادما وأنا منهم.
البعض انتقد مجلسكم السابق في مسألة عدم حضور الحكومة ما ينعكس بتعطيل الجلسات لماذا لم تذهبوا إلى المحكمة الدستورية؟
٭ أنا ضد الانسحاب، النواب يحاسبون من الشعب، الحكومة لا تستوعب أن محاسبة الشعب قاسية ومراقبة الناس كبيرة، والانسحاب لغة الضعيف لما تنسحب الحكومة من المجلس هذه حكومة ضعيفة.
لماذا لا تذهبون إلى المحكمة الدستورية؟
٭ الحكومة يجب أن تكون جادة تواجه المجلس، والمجلس به شعب يواجه والخيار للأمة هو يقيم أعضاءه والحكومة ولكن كل مرة انسحاب، هذه لغة الضعفاء والشعب الكويتي يستحق حكومة قوية.
دكتور خلنا نتكلم عن الأحداث العالمية والمتغيرات الكبرى والوضع الإقليمي ودور المجلس وأنت كنت وكيل الشعبة البرلمانية؟
٭ الديبلوماسية الشعبية تتمثل في وكالة الشعبة وأقول انه شيء مؤسف ان سياستنا الخارجية تراجعت بالفترة الأخيرة لغياب الدور المحوري الذي كانت تقوم به الكويت على المستوى الإقليمي ودول العالم، وفي موضوع الديبلوماسية الشعبية التي مارسناها انا كوكيل وإخواني في الشعبة في العراق أول مرة أزور العراق وأنا أمثل شرف تمثيل الكويت تكلمت عن خور عبدالله بعد حكم المحكمة الاتحادية والظلم اللي واقع علينا، عضو مجلس الأمة يتحدث باسم الشعب الكويتي انه حق أصيل، وفي إيران أول زيارة لي تكلمت عن حقل الدرة حق أصيل للكويت والمملكة العربية السعودية طرف تفاوضي واحد وحاول الإعلام الإيراني تشويه كلمتي، 70% من بترولنا يباع لليابان رئيس وزراء اليابان يزور المنطقة يفترض أن أول دولة يزورها الكويت لم يزرها هذا دورك انت المحوري بدأ يتلاشى وتحدثت مع وزير الخارجية السابق، وحوار رئيس تركيا يأتي للمنطقة ولا يزور الكويت، أن أضع يدي على قلبي في موضوع السياسة الخارجية لابد أن تقرأ الدولة ماذا يكتب ممن يرتب الشرق الأوسط الجديد، تكلمتها في الرد على الخطاب الأميري في المجلس الماضي قلت أخشى ما أخشاه أن يكون هناك شرق أوسط جديد والكويت بعيدة كل البعد عن الترتيب، هل هذا دور الكويت السابق في حل المشاكل الخليجية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية؟!.
ما المطلوب من وزارة الخارجية أو سياسة الدولة؟
٭ يجب أن يكون هناك خط واضح، أين دورنا في الخارطة الجديدة، كان لنا إرث كبير، ديبلوماسية كبيرة كانت الكويت مغناطيس هذه المبادرات كان حل الخلافات يأتي من الكويت يجب أن نأخذ هذا الدور حتى إذا كان هناك ترتيب تكون الكويت جزءا منه، الكويت تستحق في دورها وتاريخها وعطائها احنا بلد الحريات والخيرات، علم الكويت تراه خفاقا في كل دول العالم انظر الكويت في القدس أميرا وحكومة وشعبا فيه نعمتان تفتخر فيهم الأولى انك مسلم والثانية انك كويتي يجب ان نحافظ على هذه النعمة بتعاون حقيقي بين السلطتين.
في حال وصولك ما أهم الأولويات؟
٭ أسعى إلى استقرار حقيقي، وأولوياتي هي أولويات الشعب الكويتي التي نعرفها جيدا في استحقاق كويتي 4/4 وبعده يجب ان يكون هناك استقرار مبني على الإنجاز، لا أقدم المديح للحكومة إلا بناء على أولويات خارطة فيها رؤية وأدوات للقياس ونرتب أولوياتنا، على الحكومة إقرار قوانين تحسين المعيشة أو تصدرها بقرارات وتضبط الأسعار او البديل الاستراتيجي بقرارات بقوانين نحن ما يهمنا هو مصلحة الشعب الكويتي عندنا شعب عظيم مثقف شبابي يستحق منا الأفضل.
كلمة أو رسالة أخيرة لأبناء الدائرة الثانية وأبناء الوطن؟
٭ لتستقر شعار رفعته صادقا وأنا على يقين بأن الشعب الكويتي قادر على التعبير عن رأيه بحيادية ولن يستطيع أحد تغير قناعات الشعب الكويتي اصطف اصطفافات تاريخية وسيتفاعل بشكل إيجابي لاختيار ممثلين يستطيعون وضع أولويات الشعب الكويتي داخل قاعة عبدالله السالم معا نستطيع ولا نملك إلا التفاؤل وسنسحب الإحباط إلى ساحة الأمل والعمل.
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