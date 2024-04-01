عبدالعزيز الصقعبي مجلس 2023 كان العلامة الفارقة ولم نشهد خلال السنوات الـ 20 الماضية مثل هذا التعاون



أجواء الانتخابات في رمضان أصعب من الأيام العادية فالناس لا تتقبل أن تتحدث في السياسة بأجواء العبادة

الهدف من تشريعات الإسكان ليس استهداف شريحة معينة أو الإضرار بمجموعة معينة بل المصلحة العامة وليكون سعر العقار معقولاً

المجلس السابق أنجز 12 قانوناً خلال 4 أشهر عمل من القوانين النوعية كان مجرد مناقشتها في قاعة عبدالله السالم

من المحرمات

المجلس المقبل 2024 تم تحصينه بفضل تعديل قانون المحكمة الدستورية فقُدم طعن على مرسوم الدعوة وحكمت المحكمة وانتهت وتم تحصين إرادة الناس قبل إجراء الانتخابات

اليوم نحن في حالة أغلبية ونملك مفاصل البرلمان إذا لم نتوحّد على مشاريع تحقق أهداف الناس فلن يكون مقبولاً لدى الشارع

الأغلبية البرلمانية نضجت خلال آخر

3 سنوات وأصبح الصالح العام فوق أي اعتبار

المجلس إذا مارس دوره الرقابي بشكل مفرط سمي مؤزماً و«يستانسون» وإذا مارس دوره التشريعي بشكل مفرط أسموه متعاوناً متخاذلاً مهادناً

2875 سؤالاً برلمانياً و3 لجان تحقيق و4 استجوابات قُدمت خلال هذا البرلمان في أربعة أشهر أليست هذه أدوات رقابية؟ البرلمان السابق كان متوازناً بين الجانب الرقابي والجانب التشريعي ولا يطغى أحدهما على الآخر





أعده للنشر: رشيد الفعم

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالعزيز الصقعبي أن مجلس 2023 كان العلامة الفارقة في العمل البرلماني لم نشهد على الأقل خلال السنوات الـ 20 الماضية تعاونا وتفاهما وتوافقا مثلما حدث في هذا المجلس، وخلال 4 أشهر عمل بدون عاطفة أُنجز 12 قانونا من القوانين النوعية كان مجرد مناقشتها في قاعة عبدالله السالم من المحرمات ومن الخطوط الحمراء وكانت تؤدي إلى إبطال متكرر. وأضاف في لقاء إعلامي أن أجواء الانتخابات في رمضان أصعب من الأيام العادية فالناس لا تتقبل أن تتحدث في السياسة في أجواء العبادة، مضيفا: «الهدف من تشريعات الإسكان ليس استهداف شريحة معينة أو الإضرار بمجموعة معينة بل الهدف هو المصلحة العامة وليكون سعر العقار معقولا، وحينما وصلت إلى مجلس 2020 اكتشفت أن هناك حكومة ضعيفة لا تستطيع حل أبسط المشاكل المتعلقة بالإسكان فما بالك بتشريعات تتعلق بالاستدامة وحلول جذرية تتعلق بالقضية الإسكانية!». وبين الصقعبي أن «الجهاز التنفيذي مترهل ولكن رأيت نفسي أني لن أستمر في الوزارة خلال الفترة الماضية أو لكنت استقلت، والحقيقة ان بعض الوزراء لا يستطيعون اتخاذ قرارات بأريحية، فالمجلس ناقش قانون غرفة التجارة بكل أريحية وأقره حتى لا يصبح لدينا كيان أكبر من كيان الدولة ويعامل المواطن كتابع ويأخذ منه الإتاوات، والمجلس تم تحصينه بفضل تعديل قانون المحكمة الدستورية فقدم طعن على مرسوم الدعوة وحكمت المحكمة وانتهت وتم تحصين إرادة الناس قبل إجراء الانتخابات». وذكر «اليوم نحن في حالة أغلبية ونملك مفاصل البرلمان إذا لم نتوحد على مشاريع تحقق أهداف الناس فلن يكون مقبولا لدى الشارع، والأغلبية البرلمانية نضجت خلال آخر 3 سنوات وأصبح الصالح العام فوق أي اعتبار آخر، هناك أغلبية موجودة اتفقت على خارطة تشريعية واضحة المعالم من أول جلسة، وإلى تفاصيل اللقاء:



كيف ترى أجواء الانتخابات؟ وهل هناك صعوبة على المرشحين؟

٭ أجواء رمضانية وأصعب من الانتخابات العادية، فالناس لا تتقبل ان تتحدث بالسياسة في هذه الأجواء التي يغلب عليها الأجواء الرمضانية، لكن هناك حماس لدى الناس خاصة أنها وجدت في مجلس 2023 ما لم تجده في المجالس السابقة وعلى الرغم من تكرار الحل والإبطال إلا انه أصبحت هناك مناعة.

قوانين اللجنة الإسكانية مثل كسر الاحتكار والوكالات العقارية أزعجت بعض التجار، نريد شرح هذا القانون بشكل كامل وانعكاسه على العقار في الكويت؟

٭ قبل شرح القانون لابد من التركيز على نقطة أساسية مهمة وهي ان التشريعات سواء الإسكان او غيرها لا يمكن من خلالها استهداف شريحة معينة، فالهدف هو تشريع قانون وليس الإضرار بمجموعة معينة، الهدف المصلحة العامة وليكون سعر العقار معقولا، خاصة انها الآن أزمة أرقت كل الأسر الكويتية وبالتالي 99% من الشعب الكويتي يتضرر من أزمة الإسكان والعقار والتضخم وعدم القدرة على الشراء، ولذلك لا يمكن ان تشرع قانونا يخدم واحدا بالمائة من الناس مستفيدين من ضرر الشريحة الأكبر، الكثير من تجار العقار تربطني بهم علاقة جيدة والمنصف منهم يقول ان القوانين جيدة ويقدم ملاحظات ويوضح بعض الثغرات، وطاولة اللجنة الإسكانية جمعت كل الأطراف المعنية بالشأن العقاري قطاع خاص أو عام، ولا توجد حساسية من أي طرف من الأطراف والتاجر الذي يعمل بما يرضي الله هذا كويتي ونقدم له الدعم، فالفكرة هنا هي الاستثمار في المكان الصحيح وليس الخاص.

ما المشاكل اللي واجهتكم في هذه القوانين؟

٭ كثيرة وقبل دخولي مجلس 2020 مشروع العقار لم يكن مشروع نائب ولا مشروعا انتخابيا وبرلمانيا، هو أكبر من ذلك هو مشروع وطني لأنها أزمة حقيقية يعاني منها الشعب الكويتي لسنوات طويلة وكانت محل دراسة لي حتى قبل وصولي للبرلمان، فدرست في الولايات المتحدة 7 سنوات، جل اهتمامي كان في السياسات العمرانية حول العالم ومدى انعكاس ذلك على الوضع في الكويت وخاصة الإسكان الحكومي والإسكان الاجتماعي، ودرست الإسكان الحكومي في الكويت من 1952 إلى اليوم وكيف تطور وانعكاسته الاجتماعية والسياسية على الناس، واطلعت على كل جوانب هذه القضية، لذلك حينما وصلت إلى برلمان 2020 كان لدي صورة وتصور عن حجم الأزمة، وملامح الحل تطورت بشكل كبير حتى 2024 لكن لدي تصور عن الأزمة وملامح حلها، إلا أنني حينما دخلت في مجلس 2020 اصطدمت بواقع أسوأ ويختلف عما كنت أقرأه على الورق.

مثل ماذا دكتور؟

٭ حينما وصلت في 2020 اكتشفت ان هناك حكومة ضعيفة لا تستطيع حل ابسط المشاكل التي تتعلق بالإسكان فما بالك بتشريعات تتعلق بالاستدامة وحلول جذرية تتعلق بالقضية الإسكانية وغيرها، وجدت حكومة غير قادرة على أن تعالج منطقة مثل جنوب سعد العبدالله، وهي التي منذ 6 سنوات معطلة وإذا سألتهم لماذا يقولون لك فيه 3 معوقات موجودة وغير قادرين نعالجها، والمعوقات هي مصنع معادن ومزرعة دواجن، وإطارات، في اللجنة الإسكانية اضطررنا للقيام بدور لجنة الخدمات في مجلس الوزراء وصلنا إلى اصل الخلل واكتشفنا ان الموضوع بفعل فاعل، فهناك من يريد ان يعطل القضية الإسكانية ويستفيد من البيروقراطية الحكومية، ومع إنهاء هذا الخلل انهارت المشكلة بالكامل وعولجت الثلاث معوقات في 6 أشهر، واليوم توزع على الناس، ووصلنا 2020 وجدنا 35 ألفا من المواطنين يعانون من أزمة سيولة بنك الائتمان في المطلاع، وجنوب عبدالله المبارك، وخيطان، وحينما تذهب إلى بنك الائتمان لتسأل عن المشكلة يقولون لك نعلم بالمشكلة منذ سنوات وطالبنا من مجلس الوزراء زيادة رأسمال البنك بقيمة 750 مليون وأخبرونا بعدم وجود سيولة، فاضطررنا إلى أن نعمل عمل الحكومة ونفتح التقارير والميزانيات حتى وصلنا لصندوق التنمية، وجدنا ان صندوق التنمية لديه احتياطي في هذا الوقت يقدر بـ 3.6 مليارات دينار والمشكلة في أقل من سنتين خلال الفترة التي نبحث فيها عن حل، كان الصندوق يمول مشاريع إسكانية في إحدى الدول الخليجية بقيمة 750 مليون دينار وهذا ما نحتاجه لبنك الائتمان، فحاولنا ترتيب الأمور مع صندوق التنمية ووصلنا لحلول بضخ 300 مليون كرأسمال لبنك الائتمان و500 مليون هي بمثابة القرض لبنك الائتمان، وإعادة جدولة هذا القرض فأصبح المجموع 800 مليون دينار سيولة موجودة في بنك الائتمان، واليوم الناس في هذه المناطق تبني بيوتها.

لو عرضت عليك وزارة الإسكان هل تقبل؟

٭ الجهاز التنفيذي مترهل ولكن رأيت نفسي أني لن أستمر في الوزارة خلال الفترة الماضية أو لكنت استقلت، والحقيقة ان بعض الوزراء لا يستطيعون اتخاذ قرارات بأريحية، هناك ازمة حقيقية تتعلق بالقياديين لكن في ظل هذه الأزمة لا أستطيع أن أكون في هذا المكان، واعتقد ان وضعي البرلماني أفضل بما أملك من أدوات وما يمكن ان أفرض أحيانا بحكم الأدوات الرقابية على الجانب الحكومي وأحيانا يستفيدون مما اطرحه، وهناك مسؤولون يطلبون توجيه بعض الأسئلة لهم حتى يقول انه مجبر لاتخاذ هذا القرار، لأن البرلمان ضاغط عليه فهو دور تكاملي، وأنا ليست لدي مشكلة للقيام بهذا الدور من واقع دوري البرلماني لأني متحرر، والجانب الفني في البرلمان والحكومة سنجلس ونضع القوانين.

البعض يمدح مجلس 2023 والبعض يقول لم يقدم شيئا؟

٭ مجلس 2023 كان العلامة الفارقة في العمل البرلماني، لم نشهد على الأقل خلال العشرين سنة الماضية تعاونا وتفاهما وتوافقا مثل ما حدث في هذا المجلس وخلال 4 أشهر عمل بدون عاطفة ينجز 12 قانونا من القوانين النوعية كان مجرد مناقشتها في قاعة عبدالله السالم من المحرمات ومن الخطوط الحمراء وكان يؤدي إلى إبطال متكرر، من كان يتصور ان تتم مناقشة قانون غرفة التجارة بكل أريحية داخل قاعة عبدالله السالم بل ويقر هذا القانون حتى لا يصبح لدينا كيان أكبر من كيان الدولة ويعامل المواطن كتابع ويأخذ منه الإتاوات.

البعض وصف هذه القوانين بأنها غير ذات جدوى، ما ردك على من يقول هذا الكلام؟

٭ أولا هذه القوانين رأينا أثر جزء منها، الأثر على أرض الواقع مثل قوانين العقار وقانون المحكمة الدستورية الذي نعيش أثره الآن، فقدم طعن على مرسوم الدعوة وحكمت المحكمة وانتهت وتم تحصين المجلس وإرادة الناس قبل إجراء الانتخابات وهذا أثر مباشر، مع ذلك أقول ان هذه الحالة الاستثنائية السياسية لم تأت من فراغ بل من خلال معطيات توافرت في مجلس 2023 حققت المعادلة الصعبة وأصبح هناك مجلس قوي.

ما هذه المعطيات؟

٭ المعطى الأول حين توحدت الأهداف وصدقت النوايا في تحقيقها نوابا وحكومة، وهذا الأمر فضله بعد الله يعود للشعب الكويتي الذي فرض أجندته على البرلمان بالعمل الجماعي المنظم على كل نائب، وهذا بدأ باعتصام 2022 حينما كنا أقلية معارضة نعارض فساد بعض الناس ولم نكن نملك الأدوات الكافية، وحينما توحدنا في الأهداف وكنت جزءا من اللجنة التنسيقية في ذاك الوقت كنا ننطلق بعمل جماعي منظم التف حوله الشعب الكويتي فتحققت الأهداف بسرعة، وأصبح غير ذلك مرفوضا لدى الشعب الكويتي، ونحن في حالة أغلبية استطعنا ان نتوحد ونوحد أهدافنا، واليوم نحن في حالة أغلبية ونملك مفاصل البرلمان إذا لم نتوحد على مشاريع تحقق أهداف الناس فلن يكون مقبولا لدى الشارع.

النقطة الثانية هي نضوج الأغلبية البرلمانية خلال آخر 3 سنوات وأصبح الصالح العام فوق اي اعتبار آخر، هناك أغلبية موجودة اتفقت على خارطة تشريعية واضحة المعالم من اول جلسة والشارع الكويتي عاش هذه الحالة الإيجابية والناس في الدواوين كانت تتكلم عن الجوانب الإيجابية.

على الرغم من ذلك البعض قال انه من خلال اللجنة التنسيقية هناك قوانين اختلف عليها البعض؟

٭ شيء طبيعي وفي النهاية اصبح هناك نوع من التنازل والتجرد، على سبيل المثال في الإسكان هناك 10 قوانين وضعت 4 منها في الخارطة التشريعية، لكن لابد من ان نضع الأهم والأولى والعاجل ونقدمه، وأصبح هناك تسابق في اللجان بين النواب من ينجز قوانينه بشكل أسرع، وهنا شهادة بحق النواب فقد كانوا خلية نحل يتنقلون من لجنة إلى لجنة لإنجاز هذه المشاريع حتى تكون على جدول الأعمال وتقر في وقتها المحدد في الخارطة التشريعية، وأذكر مثالا فأنا في اللجنة التشريعية وكذلك لجنة الإسكان والعقار كان معي الأخوان د.عبدالكريم الكندري ومهند الساير وأذكر دورهما القانوني الفني حينما كنت أحتاج له لا يترددان أبدا وقدما كل جهدهما بحضور كل هذه اللجان.

هذا الكلام يحسب لك خاصة ان د.عبدالكريم الكندري أحد المنافسين معك بالدائرة؟

٭ هذه شهادة حق لأنه أصبحت هناك قناعة عند الجميع انه إذا أنجز البرلمان انجز الجميع وحققوا الهدف المنشود وهو الصالح العام.

البعض يقول ان مجلسكم مسيطر عليه وفقد دوره الرقابي على الحكومة، ما ردك على من يقول هذا الكلام؟

٭ هذا المعطى الثالث.. كانت أمامنا حكومة جادة في التعاون مع هذا البرلمان وجاءت الحكومة بنفس الشراكة وليس الإملاء والفرض، ونفس الحكومة اختلفنا معها في 2022 ونفس الحكومة هي التي انسحبت من الجلسة، لكن تعلمت من أخطائها، وفي 2023 قالت إذا نجلس على الطاولة ما نريد الخروج بدون التوافق على القوانين، لدينا خطوط حمراء مفهوم وتحترم عندكم خطوط حمراء كبرلمان تحترم، فيما بين الخطين هناك مساحة تفاوضية كبيرة نعالج لكي نصل لحلول، فخرجت كل هذه القوانين بالإجماع تقريبا والتوافق كان عاليا جدا، من يقول إننا أهملنا الدور الرقابي نرد عليه بلغة الأرقام هناك 2875 سؤالا برلمانيا وجه خلال هذا البرلمان في أربعة اشهر أليست هذه أدوات رقابية والحكومة جاوبت على جزء كبير منها وقدمت كذلك استجوابات، وشكلت 3 لجان تحقيق، في القسائم الصناعية واليوروفايتر والكاركال وهناك محاور استجواب وزير الأشغال، كذلك 7 تكليفات للجان في التحقيق ببعض الأمور، منها صندوق الجيش، الماليزي، التأمينات، المكاتب العسكرية، خسائر الشركات النفطية، الشهادات المزورة، شبهة تعذيب مواطن كلها لجان تحقيق في قضايا مهمة، 3 استجوابات قدمت أحدها كان سبب في مغادرة وزير ما يعني ان الدور الرقابي حاضر، لكن ما يزعجهم ان المجلس إذا مارس دوره الرقابي بشكل مفرط سمي مؤزم و«يستانسون»، يريدون دائما شيئا مفرطا، وإذا مارس دوره التشريعي بشكل مفرط أسموه متعاونا متخاذلا مهادنا مسيطرا عليه، لكن ما أزعجهم ان هذا البرلمان كان متوازنا يوازن بين الجانب الرقابي المهم والجانب التشريعي المهم، لا يطغى أحدهم على الآخر، فكان لدينا برلمان حقيقي لا مؤزم ولا هو مهادن وهذا دوره الحقيقي.

هل ستتكرر تجربة برلمان 2023 في المجلس القادم؟

٭ ممكن جدا هي معطيات إذا ما توافرت سيكون هناك مجلس قوي قادر على المواجهة، مواجهة اي نفوذ وأي قوة تحاول تعطيل العمل التشريعي والرقابي لهذا البرلمان، لكن المهم ان تتحول هذا الحالة إلى أصل لأنها الآن حالة استثنائية الفضل فيها بعد الله لضغط الشعب، الأكثر أهمية الآن من اي وقت مضى التحدث عن الإصلاحات السياسية، لابد من الحديث عن قوانين الإصلاح السياسي التي قد يراها البعض من الترف الفكري لكنها حاجة ماسة لأنها ستحول حالة الاستثناء إلى أصل.

وأنتم خطيتم فيها خطوات مهمة في المفوضية في المحكمة الدستورية؟

٭ نعم، وكنا نناقش اللائحة الداخلية وكانت على جدول الأعمال، وتم إقرار قانون المحكمة الدستورية حتى لا تتغول سلطة على سلطة وينتهي موضوع الإبطال، وحتى يكون هناك استقرار في البرلمان حتى ينجز هذه هي الحاجة الأساسية للإصلاح السياسي، حين نتكلم عن اللائحة الداخلية وحضور الحكومة وصحة انعقاد الجلسات من عدمه لدينا قناعة ان المادة 116 من الدستور تحدثت بشكل واضح ليس عن شروط صحة انعقاد الجلسة انما عن وجوب حضور الحكومة هذه الجلسات وشكل تمثيلها برئيسها أو أحد وزرائها، وبالتالي اذا خالفت الحكومة فهي قصرت في واجباتها في حضور الجلسة فهل يعاقب البرلمان هل يعاقب الشعب الكويتي وتتعطل قوانينه وتشريعاته؟! هذا الكلام لا يجوز لذلك حينما عدلنا قانون اللائحة الداخلية الذي يقول عنه البعض انه غير دستوري، نحن لدينا قناعة انه مكمل للدستور ويؤكد المؤكد بوجوب حضور الحكومة وإن لم تحضر الجلسة تعقد بدون حضور الحكومة، فلا يعاقب المجلس وتعقد بالنصاب وهذا تعديل يؤدي إلى استقرار وإنجاز.

رسالتك لأبناء الدائرة الثالثة والكلمة الأخيرة؟

٭ أتوجه لأبناء الدائرة الثالثة وكل الدوائر: لا تترك في يوم من الأيام حقك الدستوري في التصويت واختيار من يمثلك في قاعة عبدالله السالم، لا أدعوك لتختار شخصا معينا او تصوت لشخص معين، صوت لمن تراه مناسبا من الإصلاحيين، لمن تشاء، لأنك إذا تركت فراغا ولم تصوت سوف يملأ هذا الفراغ فاسد، أنا لدي قناعة وإيمان بأن الشعب الكويتي بغالبيته شعب صالح، فإذا توجهت أغلبية الناس إلى صناديق الاقتراع النتيجة الحتمية وصول أغلبية إصلاحية بغض النظر عن الأسماء.

نريد حكومة قوية تمتلك القرار

قال النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالعزيز الصقعبي إن «تعاملنا معها مدة قصيرة ومن الصعب أنك تقيم حكومة خلال أسبوعين أو ثلاثة، لكن إذا كانت هناك نصيحة للشيخ محمد صباح السالم فلابد ان تكون لديك حكومة قوية تملك قرارها، وإذا انت لا تملك قرارا اعتذر لأنك ستضع نفسك بمواجهة البرلمان، نحن لا نريد حكومة لا تملك القرار وضعيفة ولا تستطيع القيام بشيء او تنسق مع المجلس القوانين والتشريعات، لكن حينما تكون هناك حكومة تملك القرار وتناقش وتتفاوض فلا توجد مشكلة، نحن لسنا في معركة كسر عظم نحن جئنا إلى عمل برلماني سياسي الأصل فيه التعاون والتفاوض، يتفهم فيه كل طرف الخطوط الحمراء للطرف الآخر، فكما الحكومة لديها خطوط حمراء البرلمان أيضا لديه خطوط حمراء تهم الشارع لا يجب تجاوزها، وما بين الخطين يمكن التفاهم والتنازل ووضع الملاحظات حتى تنضج هذه المشاريع والأفكار وتخرج بأفضل صورة ممكنة تخدم الصالح العام، وهذا نجاح مجلس 2023 فإذا أردت الاستمرار في هذه الحكومة لابد ان تكون قويا وتملك قرارك وتتعامل مع البرلمان كشريك في معركة التنمية وليس طرفا يملي ويفرض على البرلمان أجندته أو برنامج عمله».