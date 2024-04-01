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بدر الملا التركيبة النيابية في المجلس السابق أحدثت توافقا برلمانيا حكوميا بفضل اختيارات الناخبين

4/1/2024 3:08:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.بدر الملا غبقة رمضانية على شرف أبناء وناخبي الدائرة الثانية.
وقال الملا، في تصريح صحافي على هامش الغبقة، «بدأنا نسمع عن ضخ مال سياسي في الانتخابات وليس كما في النمط السابق، بل نسمع اليوم عن شراء مغردين ومديري حملات ومفاتيح انتخابية واستطلاعات، والانتخابات السابقة كانت خالية من المال السياسي، الأمر الذي انعكس على وجود تركيبة نيابية أحدثت توافقا برلمانيا نيابيا وحكوميا». وطالب الملا الحكومة بأن تسلط المجهر على مثل هذه الأموال السياسية وكذلك الفرعيات، لأن هذا الأمر يجب أن يكون واضحا للحكومة، موضحا أنه في مجلس 2023 اعتذر عن عدم دخول التشكيلة الحكومية وبعد انتخابات 2024 لن أدخل الحكومة، فهي تجربة خدمت بها البلد ودخلت بثوب نظيف وخرجت بثوب نظيف بفضل الله ثم عدت إلى البرلمان لأمارس الرقابة والتشريع.
وأكد الملا أن اختيارات الناخب محل تقدير ومثلما اختاروا أشخاصا ساهموا في إيجاد توافق نيابي ـ نيابي، وتوافق نيابي ـ حكومي، فهم يستطيعون تكرار هذا الأمر مع من تمت تجربته وعرفوه على حقيقته.
وبشأن إجراء الانتخابات في شهر رمضان، قال الملا: اختلط الجانب السياسي مع الجانب الديني والجانب الاجتماعي، لذلك استبدلنا المناسبات السياسية بالمناسبات الاجتماعية، والشعب الكويتي جبل على مثل هذه الغبقات الرمضانية، متمنيا المشاركة في 4 أبريل بإذن الله.

MENAFN01042024000130011022ID1108045465

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