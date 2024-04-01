بدر الملا التركيبة النيابية في المجلس السابق أحدثت توافقا برلمانيا حكوميا بفضل اختيارات الناخبين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.بدر الملا غبقة رمضانية على شرف أبناء وناخبي الدائرة الثانية.
وقال الملا، في تصريح صحافي على هامش الغبقة، «بدأنا نسمع عن ضخ مال سياسي في الانتخابات وليس كما في النمط السابق، بل نسمع اليوم عن شراء مغردين ومديري حملات ومفاتيح انتخابية واستطلاعات، والانتخابات السابقة كانت خالية من المال السياسي، الأمر الذي انعكس على وجود تركيبة نيابية أحدثت توافقا برلمانيا نيابيا وحكوميا». وطالب الملا الحكومة بأن تسلط المجهر على مثل هذه الأموال السياسية وكذلك الفرعيات، لأن هذا الأمر يجب أن يكون واضحا للحكومة، موضحا أنه في مجلس 2023 اعتذر عن عدم دخول التشكيلة الحكومية وبعد انتخابات 2024 لن أدخل الحكومة، فهي تجربة خدمت بها البلد ودخلت بثوب نظيف وخرجت بثوب نظيف بفضل الله ثم عدت إلى البرلمان لأمارس الرقابة والتشريع.
وأكد الملا أن اختيارات الناخب محل تقدير ومثلما اختاروا أشخاصا ساهموا في إيجاد توافق نيابي ـ نيابي، وتوافق نيابي ـ حكومي، فهم يستطيعون تكرار هذا الأمر مع من تمت تجربته وعرفوه على حقيقته.
وبشأن إجراء الانتخابات في شهر رمضان، قال الملا: اختلط الجانب السياسي مع الجانب الديني والجانب الاجتماعي، لذلك استبدلنا المناسبات السياسية بالمناسبات الاجتماعية، والشعب الكويتي جبل على مثل هذه الغبقات الرمضانية، متمنيا المشاركة في 4 أبريل بإذن الله.
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