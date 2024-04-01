مهلهل المضف الشعب الكويتي بعيد عن الصراعات يبحث عن المصلحة العامة ويريد تطبيق القوانين

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف: «الشعب الكويتي ليس في هذا المعسكر أو ذاك، فهو بعيد عن الصراعات، التي تهدف إلى مكاسب شخصية أو غنيمة، الشعب الكويتي هو الذي يبحث عن المصلحة العامة ويريد تطبيق القانون ويدافع عن كرامته ويحافظ عليها ويدافع عن الأجيال القادمة».
وأضاف المضف في تصريح صحافي: «مبدئي ثابت وواضح لا يتغير بتغير الأشخاص، ففي تجربتنا مع سمو الشيخ صباح الخالد كنا نسير في مسار إنجاز القوانين عن طريق الجلسات الخاصة وتخللت هذه الفترة استجوابات وزراء الدفاع والخارجية والأشغال، وعندما وصلنا إلى المساءلة السياسية لسمو الشيخ صباح الخالد أيدنا المساءلة وأعلنا عدم التعاون مع سمو الشيخ صباح الخالد وطبقنا هذا المبدأ مع سمو الشيخ أحمد النواف وسيتم تطبيقه على أي شخص ينتهج هذا السلوك حتى لو أعطاني قوانين». وأكد أن «المهم لديّ هو كيفية إدارة البلد وتحسين مستوى الخدمات وتقديم شيء حقيقي للمواطن وإنجازات حقيقية على أرض الواقع وليس على الورق، فعلى رئيس الوزراء القادم أن يستعين بالمخلصين فهم حصنك الحصين قبل النواب وقبل الإعلام، ولو رأى الناس حكومة تنجز على أرض الواقع ويرون لها إنجازا حقيقيا فسيدافعون عنه وعن حكومته».
وأكد المضف أن «قاعة عبدالله السالم أهم قاعة سياسية، فهي صوت المواطن والوطن وهي القاعة السياسية الوحيدة التي تعبر عن الأمة ورأيها وهي مفخرة الكويت، ففي قاعة عبدالله السالم لا يوجد أحد فوق الدستور والقانون ولا يوجد أحد خارج نطاق المحاسبة والمساءلة مهما كبر منصبه أو اسمه».
وشدد على أن «قاعة عبدالله السالم تحاسب إذا منح رئيس وزراء رواتب استثنائية لقياديين بقرار، وإذا أتى رئيس وزراء ماطل في تحسين معيشة المواطنين فقاعة عبدالله السالم تحاسب».
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