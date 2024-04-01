Monday, 01 April 2024 11:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهلهل المضف الشعب الكويتي بعيد عن الصراعات يبحث عن المصلحة العامة ويريد تطبيق القوانين

4/1/2024 3:08:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف: «الشعب الكويتي ليس في هذا المعسكر أو ذاك، فهو بعيد عن الصراعات، التي تهدف إلى مكاسب شخصية أو غنيمة، الشعب الكويتي هو الذي يبحث عن المصلحة العامة ويريد تطبيق القانون ويدافع عن كرامته ويحافظ عليها ويدافع عن الأجيال القادمة».
وأضاف المضف في تصريح صحافي: «مبدئي ثابت وواضح لا يتغير بتغير الأشخاص، ففي تجربتنا مع سمو الشيخ صباح الخالد كنا نسير في مسار إنجاز القوانين عن طريق الجلسات الخاصة وتخللت هذه الفترة استجوابات وزراء الدفاع والخارجية والأشغال، وعندما وصلنا إلى المساءلة السياسية لسمو الشيخ صباح الخالد أيدنا المساءلة وأعلنا عدم التعاون مع سمو الشيخ صباح الخالد وطبقنا هذا المبدأ مع سمو الشيخ أحمد النواف وسيتم تطبيقه على أي شخص ينتهج هذا السلوك حتى لو أعطاني قوانين». وأكد أن «المهم لديّ هو كيفية إدارة البلد وتحسين مستوى الخدمات وتقديم شيء حقيقي للمواطن وإنجازات حقيقية على أرض الواقع وليس على الورق، فعلى رئيس الوزراء القادم أن يستعين بالمخلصين فهم حصنك الحصين قبل النواب وقبل الإعلام، ولو رأى الناس حكومة تنجز على أرض الواقع ويرون لها إنجازا حقيقيا فسيدافعون عنه وعن حكومته».
وأكد المضف أن «قاعة عبدالله السالم أهم قاعة سياسية، فهي صوت المواطن والوطن وهي القاعة السياسية الوحيدة التي تعبر عن الأمة ورأيها وهي مفخرة الكويت، ففي قاعة عبدالله السالم لا يوجد أحد فوق الدستور والقانون ولا يوجد أحد خارج نطاق المحاسبة والمساءلة مهما كبر منصبه أو اسمه».
وشدد على أن «قاعة عبدالله السالم تحاسب إذا منح رئيس وزراء رواتب استثنائية لقياديين بقرار، وإذا أتى رئيس وزراء ماطل في تحسين معيشة المواطنين فقاعة عبدالله السالم تحاسب».

MENAFN01042024000130011022ID1108045464

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث