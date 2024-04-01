14 ألفا و961 إداريا بـالتربية يستحقون الأعمال الممتازة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني قرارا بتكليف مدير منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني وكيلا لوزارة التربية.
إلى ذلك، تحرص وزارة التربية من خلال قطاعاتها المختلفة على إنهاء إجراءات المستحقين لمكافآت الأعمال الممتازة لموظفيها، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني والخاص تكثف جهودها للانتهاء من تلك الاجراءات قبل إرسالها للقطاع الإداري في الوزارة، مشيرة إلى أن منطقة الفروانية التعليمية أولى الجهات التي أرسلت الكشوفات إلى الوزارة للمراجعة والتدقيق عليها قبل عملية الصرف.
وأوضحت المصادر أن هناك ما يقارب 14 ألفا و961 إداريا بـ«التربية» مستحقين لمكافآت الأعمال الممتازة، مشيرة إلى أن الجهود تبذل حاليا للانتهاء من المستحقين للمكافآت من الإداريين، على أن يتم حصر المستحقين من الهيئات التعليمية مع نهاية العام الدراسي.
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