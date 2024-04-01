14 ألفا و961 إداريا بـالتربية يستحقون الأعمال الممتازة

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضليأصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني قرارا بتكليف مدير منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني وكيلا لوزارة التربية.

إلى ذلك، تحرص وزارة التربية من خلال قطاعاتها المختلفة على إنهاء إجراءات المستحقين لمكافآت الأعمال الممتازة لموظفيها، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني والخاص تكثف جهودها للانتهاء من تلك الاجراءات قبل إرسالها للقطاع الإداري في الوزارة، مشيرة إلى أن منطقة الفروانية التعليمية أولى الجهات التي أرسلت الكشوفات إلى الوزارة للمراجعة والتدقيق عليها قبل عملية الصرف.

وأوضحت المصادر أن هناك ما يقارب 14 ألفا و961 إداريا بـ«التربية» مستحقين لمكافآت الأعمال الممتازة، مشيرة إلى أن الجهود تبذل حاليا للانتهاء من المستحقين للمكافآت من الإداريين، على أن يتم حصر المستحقين من الهيئات التعليمية مع نهاية العام الدراسي.