بالفيديو الأمير ضرر فادح لحق بالهوية الوطنية من خلال العبث بالجنسية الكويتية



نشيد بكافة الجهود والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الهويّة الوطنية وندعمها

أتمنى منكم حُسن اختيار من يمثلونكم وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات

نأمل أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير.. أعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة

الأمير: نتطلع إلى مشاركة أبناء وطننا في الانتخابات ومن يقاطعها فإنه يفرّط في حقه الدستوري ولم يؤدِّ أمانة الاختيار على المرشح أن يتكلم بما يرضي الله وأن يكون حواره راقياً يجتنب فيه المساس بالآخرين وإثارة مشاعر الناخبين وتأجيج عواطفهم على حساب الوطن والمواطنين



نسأل الله أن يجمعنا على حب الكويت والولاء لها وعلى نكران الذات وتوحيد الكلمة والصف وأن يديم على الكويت الأمن والأمان والتقدم والرخاء والازدهار

اختياركم السليم طريقكم لبناء مستقبل وطنكم وأجيالكم.. ابتعدوا عن خيانة أمانة الصوت

على الجميع عدم الالتفات إلى دُعاة الفُرقة والفتنة وأن نكون صفاً واحداً نحمي الكويت وأهلها نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بأشقائنا في غزة وأن يمدهم بنصره وتأييده وأن يرحم شهداءهم وشهداءنا الأبرار



وجه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.. فيما يلي نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله مقلب الأيام والشهور الذي جعل شهر رمضان غاية حسنها وبديع زينتها والصلاة والسلام على سيدنا محمد.. خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه الطيبين الكرام.

أخواتي وإخواني.. بناتي وأبناء وطني العزيز:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني أن أهنئكم جميعا بشهر رمضان الكريم وما تبقى من أيامه طيبة النفحات ولياليه عاطرة النسمات، آملا منكم عقد العزم على فتح صفحة جديدة أعلاها مخافة الله والتوكل عليه وأساسها التحلي بالفضائل والطاعات وفعل الخيرات وقوامها اجتناب الآثام وحفظ اللسان والبعد عن التعصب والمصالح الشخصية ورائدها إشاعة المحبة والتفاؤل والوئام والبعد عن كافة الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية.

أخواتي وإخواني.. بناتي وأبناء وطني العزيز:

أخاطبكم خطاب الأب لأبنائه متمنيا منكم - ونحن مقبلون على انتخابات مجلس الأمة (2024) - حسن اختيار من يمثلونكم وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية، فاختياركم السليم طريقكم لبناء مستقبل وطنكم وأجيالكم.

ابتعدوا عن خيانة أمانة الصوت وعلى المرشح أن يتكلم بما يرضي الله وأن يكون حواره راقيا يجتنب فيه المساس بالآخرين وإثارة مشاعر الناخبين وتأجيج عواطفهم على حساب الوطن والمواطنين.

ونأمل أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير.. أعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية.. ونتطلع إلى مشاركة أبناء وطننا العزيز في الانتخابات ومن يقاطعها فإنه يفرط في حقه الدستوري ولم يؤد أمانة الاختيار ولا يحق له بعد ذلك أن يلوم أحدا على تدني المخرجات ولا على سوء الأداء وعدم الإنجاز وعلى الجميع عدم الالتفات إلى دعاة الفرقة والفتنة وأن نكون صفا واحدا نحمي الكويت وأهلها.

أخواتي وإخواني.. بناتي وأبناء وطني العزيز:

لقد ثبت للجميع مدى الضرر الفادح الجسيم الذي لحق بالهوية الوطنية من خلال العبث بالجنسية الكويتية ونظرا لما تمثله الهوية الوطنية من بقاء ووجود وقضية حكم ومصير بلد فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة ومقوماتها الأساسية ولا يمكن السكوت عنه، لهذا فإننا نشيد بكافة الجهود والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وندعمها.

وفي الختام،،،

نسأل الله في علاه أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجمعنا على حب الكويت والولاء لها وعلى نكران الذات وتوحيد الكلمة والصف وأن يديم على الكويت الأمن والأمان والتقدم والرخاء والازدهار محافظين على النعم الكثيرة شاكرين حامدين الله عليها وأن يعيد الله تعالى شهر رمضان علينا وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

كما نسأله تبارك وتعالى أن يلطف بأشقائنا في غزة وأن يمدهم بنصره وتأييده وأن يرحم شهداءهم وشهداءنا الأبرار وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم حكامنا السابقين وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

(... ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».