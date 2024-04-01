عليك التوقف عنها فوراً ..عادات يومية تسبب فشل الكبد

الكبد، عضو حيوي يقع في الجزء العلوي الأيمن من البطن، يؤدي العديد من الوظائف الأساسية الحاسمة للحفاظ على الصحة العامة.



يُعرف الكبد في المقام الأول بدوره في إزالة السموم، حيث يقوم بتصفية الدم لإزالة السموم .



كما أنه يصنع الصفراء اللازمة لهضم الدهون، ويخزن الجلوكوز على شكل جليكوجين للحصول على الطاقة، وينظم مستويات السكر في الدم.

ومن خلال تحديد الممارسات اليومية الضارة والقضاء عليها، يمكنك تعزيز صحة الكبد والرفاهية العامة.



فيما يلي عادات عليك التخلص منها على الفور:

تجنب الأطعمة

المصنعة والدهون المشبعة والسكريات

يمكن لنظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والدهون المشبعة والسكريات أن يضعف وظائف الكبد ويساهم في حالات مثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).



والإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة المقلية يؤدي إلى إرباك الكبد، مما يؤدي إلى تراكم الدهون والالتهابات.لذا يجب ان تتبع

نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية لدعم صحة الكبد والوقاية من الأمراض.

فترات عدم النشاط الطويلة

تزيد فترات عدم النشاط الطويلة من خطر الإصابة بالسمنة ومقاومة الأنسولين ومرض NAFLD. في حين أن النشاط البدني المنتظم يعزز إدارة الوزن، ويعزز حساسية الأنسولين، ويقلل من تراكم الدهون في الكبد. لذا عليك مارس التمارين الهوائية متوسطة الشدة مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا.

التدخين يشكل تهديدا صامتا للكبد

لا يضر التدخين بالرئتين فحسب، بل يعرض صحة الكبد أيضًا للخط، فالسموم الموجودة في دخان السجائر تعيق وظائف الكبد، وتفاقم الإجهاد التأكسدي، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل NAFLD وسرطان الكبد.



ويعد الإقلاع عن التدخين أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من تلف الكبد وتقليل خطر حدوث مضاعفات مرتبطة به.

الإفراط في تناول الأدوية

يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو الأدوية الموصوفة أو المكملات الغذائية إلى إجهاد الكبد، حيث يقوم باستقلاب هذه المواد وإزالتها من الجسم.



وبعض الأدوية، عند تناولها بكميات زائدة

يمكن أن تسبب تسمم الكبد وردود فعل سلبية.



الجفاف المزمن وعدم شرب السوائل

يؤدي الجفاف المزمن وعدم شرب السوائل

إلى إعاقة وظائف الكبد من خلال الإضرار بقدرته على طرد السموم ومنتجات النفايات الأيضية، وتفاقم إجهاد الكبد وإعاقة عمليات إزالة السموم، مما قد يعرض الأفراد للإصابة بأمراض الكبد. لذا يجب أن تناول كمية كافية من السوائل عن طريق شرب الماء وشاي الأعشاب والأطعمة المرطبة مثل الفواكه والخضروات طوال اليوم لدعم وظائف الكبد المثلى.

عدم النوم جيدا

تؤدي مدة النوم غير الكافية وسوء نوعية النوم إلى تعطيل إيقاعات الساعة البيولوجية، وإضعاف عمليات التمثيل الغذائي، وزيادة الالتهابات الجهازية، وكلها يمكن أن تؤثر بشكل ضار على صحة الكبد.







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