حيلة عبقرية لجعل الخبز الأبيض صحياً

كشف طبيب عن حيلة عبقرية من شأنها أن تجعل الخبز الأبيض صحياً.

ونصح الدكتور كاران راجان، وهو جراح يعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، متابعيه عبر «تيك توك»، بتجميد الخبز ثم إذابة الثلج المحيط به وتحميصه، موضحاً أن هذه الطريقة في التحضير يمكن أن تجعل مؤشر نسبة السكر في الدم لشريحة واحدة أقل مرتين، وذلك وفقاً لموقع «ديلي ميل» البريطاني.

ومؤشر نسبة السكر في الدم، أو GI، هو مصطلح يستخدم لوصف مدى سرعة تأثير الكربوهيدرات على نسبة السكر في الدم. والأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض تطلق السكر في مجرى الدم ببطء، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

وتم ربط الأنظمة الغذائية الوفيرة بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي العالي، مثل السكر والخبز الأبيض، بزيادة مخاطر الإصابة بالسكري والسمنة.

وقال الدكتور راجان إن خفض مؤشر نسبة السكر في الدم في الخبز يعني أنه يتحلل ببطء أكبر، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم.

وأضاف: «إذا أخذت شريحة من الخبز الأبيض وقمت بتجميدها ثم تذويبها وتحميصها مرة أخرى، فيمكنك خفض مؤشر نسبة السكر في الدم للخبز بمقدار الضعف تقريباً».

ولفت إلى أن هذا يحدث بسبب تكوين المزيد من النشا الرجعي، الذي هو شكل من أشكال النشا المقاوم، وهو مفيد لصحة الأمعاء، لأنه يعمل بشكل أشبه بالألياف.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز