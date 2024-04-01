براعم الشارقة أبطال رمضانية «حمد أبو شبص» لكرة اليد

تُوج فريق صغار الشارقة «ب» بلقب بطولة «حمد أبو شُبص» الثالثة لكرة اليد، وذلك في ختام البطولة الرمضانية التي تحمل اسم المغفور له الإداري السابق لكرة اليد في نادي الشارقة، والتي نظمها نادي الشارقة الرياضي، واحتضنتها الملاعب الخارجية وقاعة النادي الرياضية في سمنان.

وفاز فريق نادي المدام بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وحصد المركز الثالث والميداليات الفضية فريق الشارقة «ج».

وشهدت البطولة مشاركة 4 أندية بمجموع 6 فرق من فئة الصغار والبراعم، فشارك نادي الشارقة بثلاثة فرق وهي: الشارقة «أ» و«ب» و«ج»، إضافة لنادي شباب الأهلي ونادي اتحاد كلباء ونادي المدام، وأقيمت المباريات بنظام الدوري من دور واحد.

تكريم

وعقب ختام فعاليات البطولة، قام كل من جاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد، ويوسف أحمد مشرف المراحل السنية للعبة، وعلي المرزوقي مدير فريق الرجال في النادي، وبحضور مايد أبو شبص، شقيق الراحل حمد أبو شبص، بتتويج الفرق الفائزة، واللاعبين الحاصلين على الجوائز الفردية في البطولة، كما تم تكريم حكام البطولة، أحمد عبدالكافي ومحمد وائل، والحكمين الصاعدين لاعبي أشبال نادي الشارقة لكرة اليد، حمد عباس وخليفة جمعة.

المتميزون

في فئة الألقاب الفردية، حصد اللاعب عبدالعزيز خالد من فريق الشارقة «ب» على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل محمد علي الكعبي من فريق المدام على جائزة أفضل حارس مرمى، وهداف البطولة لاعب الشارقة «ب» خالد محمد علي رحمة، ونال مالك محمد من اتحاد كلباء، جائزة

أفضل جناح أيمن، وزكريا عيسى من شباب الأهلي أفضل جناح أيسر، واللاعب عمر حميد من فريق المدام، أفضل صانع ألعاب، ومحمد عبدالرحمن من الشارقة «ب» أفضل لاعب دائرة.

ومُنحت جائزة أفضل لاعب صاعد لرباعي البراعم، أحمد عبدالرحمن من الشارقة «أ» وعبدالله صقر عبيد من شباب الأهلي، وكل من يوسف عبدالحميد وعمر علي من فريق الشارقة «ب».

تخليد

يذكر أن تنظيم الدورة الثالثة لهذه البطولة التي جاءت نسختها الأولى في سنة 2021، يأتي تخليداً لذكرى «حمد أبو شُبص» ووفاء لعطائه الإداري السابق لكرة اليد في النادي، ولما قدمه للعبة في النادي، بمسيرته وعطائه المتميز في النادي وعلاقاته الوثيقة بالجميع، كما تهدف البطولة إلى تبادل لاعبي المراحل السنية، الخبرات والاحتكاك، وتجهيزهم فنياً وبدنياً عبر التنافس بين الفئات المختلفة، وحصلت جميع فرق المراحل السنية في نادي الشارقة لكرة اليد على درع الدوري للموسم الرياضي 2023-2024 ويستعدون لخوض مسابقة الكأس.

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