«اللجنة المنظمة» تكثف جهودها استعداداً لانطلاق «الألعاب الخليجية الأولى للشباب»

واصلت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024» جهودها لاستضافة فعاليات الدورة خلال الفترة من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبل، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي يتنافسون في 25 رياضة فردية وجماعية مختلفة تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

وكثفت اللجان العاملة من جهودها على الأصعدة كافة، مع اقتراب انطلاق منافسات الدورة بعد أسبوعين من الآن، سعياً للوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل موعد انطلاق الدورة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك من نهايته، ومن بعده عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر أن تشهد هذه الفترة مضاعفة العمل للانتهاء من كل التجهيزات في التوقيت المناسب.

تتويج

وأعلنت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، رئيس لجنة المتطوعين في الدورة، عن تسجيل 300 متطوع ومتطوعة للمشاركة في تنظيم فعاليات النسخة الاستثنائية لهذا المحفل الرياضي الخليجي الكبير.

وأوضحت أنه تم توزيع المتطوعين لتقديم مساعداتهم في كل الاختصاصات خلال فترة إقامة الدورة من الاستقبال في مختلف مطارات الدولة والتشريفات ومراسم التتويج والتنظيم، وفي جميع الفنادق ومع الوفود الرسمية والمنتخبات.

وقالت: «نظراً للإقبال الكبير على التسجيل في برنامج التطوع لدورة الألعاب الخليجية عبر المنصة الرسمية المخصصة لذلك، قمنا باختيار أصحاب الخبرة الذين تعاملنا معهم على مدار السنوات الـ10 الأخيرة في القطاع الرياضي، وتوزيعهم حسب خبرتهم للاستفادة منهم في مجال اختصاصهم».

نجاح

وأضافت: «العمل التطوعي يشكل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها نجاح الدورة، حيث يقوم المتطوعون بدور حيوي، وستسند إليهم مهام عديدة قبل وأثناء انطلاق المنافسات في 25 رياضة متنوعة».

وأشارت الجسمي إلى أنه يتم التنسيق حالياً مع مطارات دبي والشارقة وأبوظبي من أجل تسهيل مهمة المتطوعين ومساعدتهم للقيام بالمهام الموكلة إليهم، التي تشمل استقبال الوفود والتشريفات وتسهيل الخروج من المطارات حتى الوصول إلى فنادق الإقامة، مشيرة إلى أنه في كل منشأة رياضية أو مطار أو فندق سيكون هناك قائد للمتطوعين.

وأثنت الجسمي على جهود المتطوعين ودورهم البارز في إنجاح أي حدث رياضي، وقالت: «الإقبال الكبير على التسجيل للمشاركة في برنامج التطوع يؤكد أن العمل التطوعي أصبح جزءاً من حياتنا وثقافتنا في الإمارات لخدمة وطننا الغالي ويثبت الإدراك لأهمية العمل التطوعي لدى شبابنا، بالتأكيد ستكون تجربة رائعة لهم تعزز مهاراتهم، ومن رغبتهم في رد الجميل للمجتمع».

«ألعاب القوى»

وعلى صعيد استعدادات الاتحادات الرياضية، أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى عن جاهزية لاعبيه للمشاركة في منافسات الدورة وتحقيق الإنجازات وحصد الميداليات في تخصصات بعينها، وعدم الاكتفاء بشرف المشاركة فقط في ظل استراتيجية الاتحاد لتجهيز جيل قادر على المنافسة على الأصعدة كافة في المستقبل القريب.

وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، أن منتخب الإمارات جاهز بمجموعة من اللاعبين المتميزين الذين تم إعدادهم بمعسكرات إعداد واحتكاك لتمثيل الدولة في المحفل الخليجي المهم.

إنجازات

وأوضح أن منتخب «أم الألعاب» سيشارك في الدورة سعياً للمنافسة على الميداليات وتحقيق إنجازات في تخصصات معينة وفقاً للاستراتيجية التي يتبناها الاتحاد في التركيز على هذه التخصصات التي يمكن حصد الميداليات فيها استناداً إلى القراءات الرقمية للاعبين من جهة، ومنافسيهم من الدول الخليجية الشقيقة من جهة أخرى.

وقال: «يعد شهر أبريل حافلاً بالأحداث المهمة على صعيد رياضة ألعاب القوى، حيث تستضيف الإمارات أيضاً ولأول مرة بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة، التي ستقام في ميدان ومضمار نادي ضباط شرطة دبي خلال الفترة من 24 إلى 27 من أبريل بالتزامن مع إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب»

مشاركة

وأضاف: «قام الاتحاد بتجهيز اللاعبين للمشاركة في المحفلين حسب الفئات السنية المطلوبة للمشاركة في كلتيهما».

وأوضح: «اتحاد ألعاب القوى يجد في هذه الأحداث فرصة للمنافسة وتطوير المستوى الفني لمنتخباتنا بكل مراحلها من أجل مواصلة إنجازات ألعاب القوى الإماراتية على الصعيد الدولي بعد الإنجاز التاريخي المتمثل في إحراز منتخب الإمارات الميدالية البرونزية في بطولة آسيا لنصف الماراثون التي استضافتها الإمارات».

وأكد أن منتخب الإمارات يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين تم إعدادهم بالصورة المطلوبة وبشكل مستمر لتمكينهم من تحقيق التطلعات المرجوة لاعتلاء منصة التتويج في المحافل الرياضية المختلفة.

أصحاب الهمم

وعلى صعيد رياضة أصحاب الهمم، أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية عن قائمة تضم 27 لاعباً ولاعبة للمشاركة ضمن منتخبي الشباب والشابات لألعاب القوى لأصحاب الهمم في منافسات المضمار والميدان بالدورة.

وأكدت 5 منتخبات مشاركتها في منافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم في الدورة حتى الآن، وهي الإمارات والسعودية، والبحرين، وقطر، وعُمان.

وأوضح ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، أن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب ستكون المشاركة الرسمية الأولى على صعيد المنتخبات لهذه المجموعة من اللاعبين واللاعبات الذين تعمل اللجنة البارالمبية على تجهيزهم للمستقبل من أجل تسلم المشعل عن الجيل الحالي.

مكتسبات

وقال: «يستعد لاعبونا في الوقت الحالي مع أنديتهم للانتظام في معسكر داخلي لمدة 10 أيام قبل انطلاق الدورة، سنحاول تجهيزهم بشكل جيد لمساعدتهم على تقديم أفضل مستوياتهم وتعزيز مكتسباتنا بما يليق بمكانة الإمارات باعتبارها رائدة في الرياضة البارالمبية على الصعيدين الخليجي والقاري، حيث تصدرنا الدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي استضافتها مدينة هانجتشو الصينية أكتوبر الماضي».

وأكد الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية أهمية المشاركة في الدورة لاكتساب خبرة المشاركات في البطولات، خاصة أنها تعد الأولى على الصعيد الفردي لأغلب اللاعبين الذين ينضمون لأول مرة إلى قائمة المنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك أنها تشكل حافزاً لهم لمواصلة مسيرتهم الرياضية.

عطاء

وأضاف: «هدفنا الحفاظ على عطاء 50% على الأقل من هؤلاء اللاعبين وتجهيزهم للمستقبل، وطموحنا الفوز والتتويج بالميداليات، بما أننا نملك سمعة طيبة في هذا النوع من المنافسات، ولطالما حققنا العديد من الإنجازات في مختلف المشاركات العربية والدولية والقارية على صعيد منتخبنا الوطني».

وأوضح المهيري أنه تم تحديد قائمة اللاعبين اعتماداً على نتائجهم في البطولات المحلية، وأشار إلى أنهم جميعاً متحفزون للمشاركة في الدورة والظهور بصورة مشرفة تعكس السمعة الطيبة للإمارات في الرياضة البارالمبية، مع الوضع في الاعتبار ما تشهده الرياضة البارالمبية في دول الخليج من تطور واضح.

فكرة

وأثنى المهيري على فكرة إطلاق دورة الألعاب الخليجية للشباب وأهميتها بالنسبة للرياضيين البارالمبيين الذين يفتقدون مثل هذه البطولات على المستوى الدولي.

وأعرب الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية عن تفاؤله بتحقيق الدورة نجاحاً مبهراً بفضل ما تتمتع به الإمارات من خبرة في تنظيم أكبر البطولات والفعاليات الرياضية، منها رياضة أصحاب الهمم.

وقال: «تعد الإمارات نموذجاً يحتذى في تطبيق المعايير الدولية في كل الإجراءات التنظيمية والفنية، وتصنيف اللاعبين المشاركين بكل دقة وسرعة، بما يجعل الدورة تسير بكل سلاسة ويسهم في تحقيق أهدافها الرياضية للمشاركين».

الدراجات

من جهته، اعتمد اتحاد الإمارات للدراجات قائمة منتخبات الشباب والشابات والناشئين للمشاركة في الدورة، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية قبل بدء منافسات الدراجات التي تنطلق يوم 22 أبريل الجاري.

وأعلنت لجنة المنتخبات باتحاد الدراجات أن كل منتخب من المنتخبات الثلاثة يضم 6 دراجين، وهو العدد المحدد لكل من المنتخبات الخليجية المشاركة في الدورة، وتضم قائمة منتخب الشباب كلاً من: حارب المرزوقي وحمد المحيربي وخالد النعيمي «نادي أبوظبي للدراجات»، وعلي أحمد نصرائي وعبدالله يوسف آل علي «الشارقة»، ويوسف عبدالله أميري «النصر»، بينما تضم قائمة منتخب الناشئين كلاً من: سيف محمد ثاني وعبيد السويدي «الشارقة»، وسلطان الحمادي «خورفكان»، وصالح نوح الحمادي ومنصور محمد الحمادي وسهيل الخزرجي «أبوظبي للدراجات».

أما منتخب الدراجات للشابات فيضم مروة كهور، وعلياء منصور، وزينب مجيد «النصر»، ورناد اليافعي، وسلامة راشد، ومريم جمعة «أبوظبي للدراجات».



معسكر

وخاض منتخبا الشباب والناشئين معسكراً داخلياً الأسبوع الماضي بالشارقة، يسعى الجهاز الفني خلاله للوصول إلى أفضل مستويات من الجاهزية لجميع الدراجين المشاركين في الدورة من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة والمنافسة على المراكز الأولى.

وأكد الدكتور ياسر عمر الدوخي، الأمين العام لاتحاد الدراجات، أن تحضيرات منتخب الدراجات تسير بشكل جيد وفق برنامج إعداد وخطة موضوعة تؤهل دراجي الإمارات للظهور بشكل قوي والمنافسة على ميداليات الدورة.

وأشار إلى أن المنتخبات ستشارك في ثلاثة أنواع من السباقات، وجميعها سباقات الطريق بعد إلغاء سباق المضمار، وهي سباقات ضد الساعة «الفردي»، وسباقات ضد الساعة «الفرق»، وسباق الفردي العام للشباب والشابات والناشئين.

سعادة

وأوضح أن المنافسات خلال الدورة ستقام في مسارات الدراجات بجزيرة الحديريات بالعاصمة أبوظبي. وأبدى الدوخي سعادته بإقامة النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب، حيث يرى أنه من شأنها الإسهام في تطوير المستوى الفني لمختلف الألعاب الرياضية على المستوى الخليجي. وقال: «مشاركة منتخبات الإمارات للدراجات في الدورة لن تكون لمجرد المشاركة، إنما سعياً للمنافسة على الميداليات».

تميز

وأضاف: «فخورون بالتنافس مع الأشقاء من دول الخليج العربي في هذا المحفل المميز، الذي سيكون له أثر كبير في الرياضة الخليجية في المستقبل، وسيبرز العديد من المخرجات الإيجابية والفائدة الفنية لجميع المنتخبات الرياضية، وأهمها تكوين صف ثانٍ من الدراجين وتأهيلهم للتصعيد للمنتخبات الأولى، إلى جانب اكتشاف مواهب وأبطال جدد بإمكانهم المنافسة في البطولات على المستويين القاري والدولي».

وأشار إلى أن اتحاد الدراجات وضع برنامج إعداد بالتنسيق بين لجنة المنتخبات والأجهزة الفنية لتجهيز الدراجين بالشكل الأمثل، مشيداً بالتعاون بين الاتحاد واللجنة الأولمبية الوطنية وبما يحقق تطلعاتنا وأهدافنا من المشاركة في الدورة.

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