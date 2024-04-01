رونالدو لاعب الشهر للمرة الرابعة في الدوري السعودي



واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي تألقه وحصده لجوائز التميز في الدوري السعودي بفوزه بجائزة أفضل لاعب في ِشهر مارس في الدوري السعودي "دوري روشن" وذلك وفقاً لحساب "دوري روشن السعودي" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، الذي كشف فيه عن جوائز شهر مارس للأفضل، بعد انتهاء الجولة 25 ضمن منافسات الدوري.

رباعية التفوق

وبفوزه بجائزة شهر مارس يكون كريستيانو رونالدو قد حقق رباعية التميز

4 مرات هذا الموسم وذلك في أغسطس، سبتمبر، ديسمبر ومارس الماضي. فضلا عن تصدره لقائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 هدفاً، بعد مرور 25 جولة.

القائمة كاملة

فيما جاءت قائمة جوائز التميز لشهر مارس في الدوري السعودي للمحترفين على النحو التالي:

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أحمد الغامدي لاعب نادي الاتحاد " جائزة أفضل لاعب واعد"

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مايلسون سانتوس حارس مرمى نادي الاتحاد " جائزة القفاز الأفضل لأفضل حارس مرمى ".

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البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال " جائزة أفضل مدرب لشهر مارس" للمرة الخامسة على التوالي.





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