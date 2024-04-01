العروبة المتصدر يقترب من كتابة تاريخ جديد.. واشتعال الوصافة بين الحصن والفجيرة

بات العروبة على بعد 12 نقطة فقط من 27 نقطة متاحة في الملعب لبلوغ دوري أدنوك للمحترفين المرة الثانية في تاريخه في 4 مواسم بعد صعوده التاريخي الأول في موسم 2021-2022، وحسابياً يحتاج العروبة إلى تحقيق الفوز في 4 مباريات من 8 مواجهات متبقية له في المسابقة ربما تنقص أو تزيد حسب نتائج الفرق المنافسة وهي دبا الحصن الوصيف والذي يملك 48 نقطة، ودبا الفجيرة الثالث برصيد 45 نقطة، وهو حجر الزاوية في تأهل العروبة إذا وضعنا في الحسبان صعود الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني لدوري المحترفين.

فارق





وبما أن الفارق بين العروبة صاحب المركز الأول برصيد «61 نقطة»، ودبا الحصن الوصيف «48 نقطة» وصل إلى 13 نقطة بعد تعادل الأخير مع مسافي والفارق مع دبا الفجيرة الثالث وصل إلى 16 نقطة مع تبقي 8 مباريات للعروبة و9 لدبا الحصن ومثلها للنواخذة فإن الربط الذي يتوقع أن يصل له دبا الفجيرة في عدد النقاط هو 72 نقطة حال تحقيقه الفوز في المباريات التسع المتبقية للفريق، أما العروبة فيكيفه الحصول على 12 نقطة ليصل حينها برصيده إلى 73 نقطة وهي كافية لبلوغ دوري الكبار وكما أشرنا سابقاً فإن عدد النقاط ربما ينقص وهو مرتبط بالنتائج التي يحققها كل فريق في مقبل الأسابيع.

مفاجآت

ولم تغب المفاجآت عن مباريات الأسبوع 26، بعدما عرقل مسافي مضيفه دبا الحصن وإرغامه على قبول التعادل 1-1 ليخسر الحصن نقطتين كان في أشد الحاجة لهما وذلك للإبقاء على فارق النقاط بينه وبين العروبة المتصدر ودبا الفجيرة ثالث الترتيب الذي استفاد من هذا الوضع وتمكن من إلحاق الهزيمة بمضيفه الظفرة بهدف من دون رد وهو انتصار غالٍ للنواخذة الذي بات قريباً من مركز الوصافة الذي لا يفصله عنه سوى 3 نقاط، وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي فرق الصدارة في مقبل الجولات، وكان العروبة قد تمكن من تحقيق الفوز على يونايتد 3-2 فقاده نجمه المالي الحساني تامبورا إلى تحقيق انتصار غالٍ في آخر أنفاس اللقاء بعدما تكفل تامبورا بإحراز هدف «عالمي» من مقصية جميلة عانقت شباك حارس مرمى يونايتد.



وفي بقية مواجهات الأسبوع حقق الفجيرة الفوز على الحمرية في عقر دار الأخير بنتيجة 3-1، وعمق الجزيرة الحمراء جراح جاره الرمس صاحب المركز الأخير بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل 1-1 الذي حضر في مباراة الحصن ومسافي، ومواجهة غلف يونايتد وسيتي، ولقاء غلف اف سي والذيد، في وقت استعاد فيه مصفوت النغمة وحقق الانتصار على العربي بنتيجة 2-1.

ولا يزال وضع سيتي السادس عشر برصيد 11 نقطة والرمس الأخير بعشر نقاط صعباً في أسفل الترتيب فيتعين على الثنائي الحصول على مزيد من النقاط في الجولات التسع المتبقية من عمر المسابقة لضمان البقاء موسماً آخر في دوري الهواة.

أرقام وأهداف

وشهدت مواجهات الأسبوع 26 تسجيل اللاعبين 23 هدفاً وإشهار الحكام 29 بطاقة صفراء، وتمكن نجم يونايتد الأرجنتيني لويس توريس من اعتلاء صدارة الهدافين برصيد 18 هدفاً ويليه البرازيلي ميدروس لاعب الجزيرة بـ16 هدفاً والإنجليزي بينك افوبي لاعب الظفرة 14 هدفاً ثم الحساني تامبورا لاعب العروبة 13 هدفاً.

وتقام مباريات الأسبوع 27 يومي الجمعة والسبت المقبلين ويلعب الفجيرة والعروبة في ديربي الإمارة، ويلتقي الرمس والتعاون، والذيد وسيتي، ومصفوت يستقبل غلف يونايتد، والسبت المقبل يستقبل الحصن ضيفه الظفرة، ودبا الفجيرة ويونايتد، والعربي يلاقي الجزيرة الحمراء، ومسافي وغلف إف سي.

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