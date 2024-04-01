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نيمار يفاجئ الهلال السعودي ويُحدد موعد انتقاله إلى سانتوس البرازيلي

4/1/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في مفاجأة غير سارة للهلال السعودي كشف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، عن أن النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب نادي الهلال، قد حدد موعد عودته إلى ناديه الأم سانتوس البرازيلي.

ونشر الشرينغيتو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، خبرًا يؤكد فيه على أن نيمار كان في غرفة تبديل الملابس لفريق سانتوس، قبل مباراة بالميراس.

وأضاف البرنامج أن نيمار أخبر لاعبي سانتوس ومسؤوليه، أنه سيعود عام 2025 إلى النادي.

يذكر أن نيمار بدأ مسيرته الاحترافية مع سانتوس، قبل أن يرحل عنه في صيف 2013 صوب برشلونة ومنه إلى باريس سان جيرمان عام 2017 في صفقة تاريخية.


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