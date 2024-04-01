هيئة الرياضة ووزارة الاقتصاد تنظمان ورشة عمل الملكية الفكرية

نظمت الهيئة العامة للرياضة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، ورشة عمل بعنوان "الملكية الفكرية في القطاع الرياضي"، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهات الثلاث، ضمن مبادرة "التوعية بالملكية الفكرية في قطاع الرياضة".

وتعد الورشة واحدة من بين 11 مبادرة، ضمن منظومة الملكية الفكرية الجديدة، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام، بالتعاون مع عدة جهات في الإمارات بهدف تعزيز الابتكار والإبداع.

وقدم الورشة كل من دينا مصيلحي، الخبير الفني لدى إدارة تنمية الابتكار والملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد، ونوال الجنيبي، فاحص فني للعلامات التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد.

وركزت الورشة على أهمية الملكية الفكرية في صناعة الرياضة، فيما تناولت عدة محاور نقاشية أبرزها العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية، بهدف التوعية وتعزيز الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، وذلك بحضور عدد كبير من موظفي الهيئة العامة للرياضة ومختلف الشركاء من الجهات الرياضية والمؤسسات الحكومية.

وأثنى سعادة غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، على الشراكة التي جمعت الهيئة مع وزارة الاقتصاد في إطار مبادرة "التوعية بالملكية الفكرية في قطاع الرياضة"؛ وقال : تعكس شراكتنا مع وزارة الاقتصاد حرصنا على ترسيخ المعايير التي وضعتها الهيئة للرياضة الإماراتية مؤخرا (الحوكمة، الشراكة، الإنجاز)، وذلك من خلال التوعية بأهمية الملكية الفكرية ودعم الابتكار وجذب الاستثمارات بما يتوافق مع التوجهات الحكومية للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف : تهدف المبادرة إلى تقديم أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز النموذج الوطني في حماية الملكية الفكرية لقطاع الرياضة الإماراتي مما يعزز جذب الاستثمارات الرياضية الخارجية ويعمل على ترسيخ مكانة الإمارات وحضورها المميز على خارطة الرياضة العالمية.

وأكد الهاجري، أن أهداف المبادرة تتكامل مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 لزيادة إسهام الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 0.5% بحلول عام 2031، أي بزيادة تقدر بنحو 8 أضعاف المردود الحالي للرياضة على الاقتصاد الوطني.

وقال سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد : نجحت وزارة الاقتصاد في تطوير بيئة داعمة وآمنة، لأصحاب الأعمال الإبداعية والابتكارية، وتشريعات رائدة لحماية الملكية الفكرية، تضمنت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة.

وأضاف : أطلقت الوزارة منظومة متكاملة للملكية الفكرية، لدعم التنمية القائمة على الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الشراكة مع الهيئة العامة للرياضة، تمثل خطوة بارزة نحو تعزيز ثقافة وممارسات الملكية الفكرية في المجال الرياضي، الذي يعد أحد القطاعات الحيوية المساهمة في تنافسية الدولة وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة لها، وذلك عبر تسهيل حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالعمل الرياضي، من حقوق بث وعلامات تجارية وغيرها، بما يضمن جذب الاستثمارات الرياضية وتحقيق نمو رياضي مدعوم بالابتكار والمعرفة.

ويتواصل التعاون بين الجهات الثلاث، عبر حزمة من البرامج والدورات التدريبية وورش العمل، سيتم العمل على تنفيذها خلال أبريل الحالي بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية.

وتستهدف تلك البرامج المهمة تعزيز ممارسات الملكية الفكرية لدى جميع العاملين في القطاع الرياضي، وستتوج تلك الجهود بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للرياضة بما يدعم استدامة المبادرات المشتركة بين الجهتين.

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