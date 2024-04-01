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سالم القاسمي يتوج شعم سيتى بطلاً لمنافسات ملتقى الوفاء خور خوير 2024

4/1/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، رئيس الاتحادات الآسيوي والإماراتي والعربي للمبارزة، مساء أمس، ختام منافسات بطولة ملتقى الوفاء خور خوير 2024 بحضور أحمد علي بن حسون وأحمد علي المهبوبي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم وعدد من أعيان المناطق والمسؤولين وجمع غفير من الرياضيين ومؤثري التواصل الاجتماعي والأهالي.

وتم تتويج فريق شعم سيتي بكأس البطولة بعد تفوقه في المباراة النهائية على فريق ون بيس بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1 في لقاء أداره الحكم الدولي صقر الزعابي .

وتوجه الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالشكر إلى اللجنة المنظمة لملتقى خور خوير 2024 على حسن الإعداد والتنظيم المتميز للبطولة والختام المشرف لهذه الدورة، كما شكر جميع الفرق المشاركة في الدورة على التعاون والأخلاق والمستوى الرفيع الذي حاز على رضا كل من تابع الدورة ميدانيا.

وأضاف : أبارك لفريقي شعم سيتى وون بيس تأهلهما للمباراة النهائية وتقديمهما لنهائي استمتعت به الجماهير الحاضرة.

واختتم الشيخ سالم بن صقر القاسمي بالقول : إن النجاح أصبح يقود إلى نجاح أكبر من خلال خلية العمل المنظمة التي تعمل داخل اللجنة المنظمة لبطولة ملتقى خور خوير 2024.

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