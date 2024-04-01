كيف علق حسام حسن على تألق صلاح في لقاء ليفربول وبرايتون؟

(MENAFN
- Al-Bayan)
علق المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن مع تألق
النجم محمد صلاح في لقاء فريقه ليفربول وبرايتون الأحد في المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونشر حسام حسن على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، صورة لصلاح من المباراة وعلق "من أيضا؟" مع شعار تاج الملك، في إشارة إلى اللقب الذي تطلقه جماهير ليفربول على النجم المصري.
وجاءت رسالة حسام حسن إلى صلاح بعد أنباء عن وجود خلاف بينهما، إذ طلب صلاح الشهر الماضي إعفاءه من المشاركة في أول معسكر لـ"الفراعنة" تحت قيادة حسام حسن الذي عين مؤخرا مدربا جديدا لمنتخب مصر.
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