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كيف علق حسام حسن على تألق صلاح في لقاء ليفربول وبرايتون؟

4/1/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

علق المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن مع تألق
النجم محمد صلاح في لقاء فريقه ليفربول وبرايتون الأحد في المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر حسام حسن على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، صورة لصلاح من المباراة وعلق "من أيضا؟" مع شعار تاج الملك، في إشارة إلى اللقب الذي تطلقه جماهير ليفربول على النجم المصري.

وجاءت رسالة حسام حسن إلى صلاح بعد أنباء عن وجود خلاف بينهما، إذ طلب صلاح الشهر الماضي إعفاءه من المشاركة في أول معسكر لـ"الفراعنة" تحت قيادة حسام حسن الذي عين مؤخرا مدربا جديدا لمنتخب مصر.



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