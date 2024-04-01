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سيناريو متجدد من التحدي والأثارة..الأهلي المصري يرحب بمواجهة الزمالك في السعودية

4/1/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إنه لا يمانع خوض مباراتي القمة خلال الموسم الحالي أمام غريمه الزمالك في السعودية وذلك في خطاب أرسله إلى رابطة الأندية المحترفة المصرية.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بفارق عشر نقاط عن المصري المتصدر الذي لعب 14 مباراة.

ويحتل الزمالك المركز 13 برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

وجاء في بيان نشره الأهلي عبر موقعه على الإنترنت "قرر مجلس إدارة النادي عقب اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية جاء نصه.

"'بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات'.

"'هذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام فإن الأهلي لا يمانع في ذلك'".

وتابع الأهلي في بيانه أن هذا يأتي "'مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة أفريقية قادمة، أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقا'".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 15 أبريل نيسان الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري.

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