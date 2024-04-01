منتدى الفجيرة الرمضاني يختتم نسخته التاسعة

شهد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، مساء أمس الأحد، ختام أعمال منتدى الفجيرة الرمضاني وأمسيته التكريمية تحت شعار " زايد رمز العطاء والإنسانية".

وشكل المنتدى إحدى العلامات المضيئة للوعي والمعرفة في جميع المجالات الحياتية في إمارة الفجيرة، بعد أن دأبت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية على تنظيمه سنوياً على مدار تسع دورات متواصلة بالتعاون مع مؤسسة غبشة.

أقيم الحفل في مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بحضور سعادة الدكتور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، وسعادة شيخة سعيد الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة بدرية الظنحاني مديرة المنتدى.

ورحبت مقدمة الحفل عذراء غازي فيصل مديرة مؤسسة غبشة بالحضور، مشيرة إلى نجاح الجمعية والمؤسسة في تنظيم جلسات مجتمعية متنوعة تحت شعار "نحو مجتمع مستدام"، والتي حظيت بإقبال لافت من مختلف فئات المجتمع في إمارة الفجيرة.

من جهته، أوضح الدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أن المجالس الرمضانية المتوارثة في الإمارات عملت على تعزيز اللحمة الوطنية واستنباط الأفكار الإيجابية الرافدة لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الفيديو القصير الذي تم استعراضه خلال الحفل احتوى جميع فعاليات المنتدى، وبيّن المساهمات الفكرية والمعرفية التي قدمها المنتدى والحضور والإقبال الكبير على أنشطته.

من جانبه، قال المستشار سعيد الزحمي في كلمة خلال الحفل بمناسبة“يوم زايد للعمل الإنساني”: "إن الدولة تحتفل في جميع ربوعها بذكرى غالية ومناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، هي ذكرى "يوم زايد للعمل الإنساني"، وهو يوم نضرب فيه أروع الأمثلة في الوفاء والعرفان بالفضل والجميل من القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي تجاه موحد الإمارات ومؤسس دولة الريادة القائد المؤسس زايد فهو باق في القلوب فكراً ومبادئ".

وأفرد الحفل الختامي مساحة للشعر لدوره الكبير في مثل هذه المناسبات العظيمة، حيث استمع الحضور لقصيدتين للشاعر علي الخوار.

وفي ختام الحفل، قام الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي يشاركه الدكتور خالد الظنحاني، بتكريم ثلاث شخصيات رائدة في مجالات العمل المجتمعي والإنساني والإسلامي على مستوى الدولة، حيث شمل التكريم شريف العوضي شخصية العام المجتمعية، ومحمد خميس مليح شخصية العام الإسلامية، والدكتورة سمية النعيمي شخصية العام الإنسانية.

كما تم تكريم الشركاء والداعمين لفعاليات الجمعية، إلى جانب اللجنة المنظمة ورواد التواصل الاجتماعي وضيف الحفل الشاعر علي الخوار، والمستشار سعيد الزحمي، والقارئ الشيخ محمد عبد الرحمن.

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