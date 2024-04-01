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بيان من مكتب نتنياهو بشأن العملية الجراحية

4/1/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أنه خضع لعملية جراحية "ناجحة" لعلاج فتق، وأشار مكتبه إلى أن رئيس الوزراء بصحة جيدة واجتمع بعائلته.

وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لعملية جراحية "ناجحة" لعلاج فتق، وفق ما أفاد مكتبه الاثنين.

وأضاف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بعد العملية التي أجريت مساء الأحد وحظيت بمتابعة وثيقة مع اقتراب الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة من شهرها السادس، أن نتانياهو "في حالة جيدة وبدأ بالتعافي".

وأشار البيان إلى أن الأطباء اكتشفوا الفتق السبت خلال فحص روتيني، وبعد التشاور تم اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية لرئيس الوزراء بعد انتهائه من جدول أعماله اليومي.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس مساء الأحد للمطالبة باستقالة نتانياهو والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

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