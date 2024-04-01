معهد سويسري: انهيار جليدي يجرف عدة أشخاص في سويسرا

جرف انهيار جليدي العديد من الأشخاص في قرية زيرمات في سويسرا اليوم، وسط مخاطر كبيرة من حدوث انهيارات جليدية في جبال الألب الجنوبية في النمسا وسويسرا.

وقالت الشرطة في مقاطعة فاليه على موقع "اكس" إن خدمات الإنقاذ بدأت عملية البحث عن المفقودين.

ووقع الانهيار الجليدي بعد الساعة الثانية مساء (1200 بتوقيت جرينتش) اليوم. وكان معهد أبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية (دبليو.إل.إف) قد حذر صباح اليوم من خطر كبير من حدوث انهيارات جليدية كبيرة.

ومن جانبه، قال المعهد السويسري لأبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية (إس.إل.إف) في دافوس اليوم: "من المتوقع حدوث انهيارات جليدية كبيرة جدا وأحيانا ضخمة للغاية".

وأشار تقرير حول الانهيارات الجليدية في إقليم تيرول بالنمسا إلى "حالة انهيار جليدي خطيرة جزئيا"، مع وجود مخاطر خاصة فوق خط أشجار جبال الألب.

وكان هناك الكثير من الجليد المتساقط حديثا على ارتفاعات أعلى في الأيام السابقة. وتسببت الرياح القوية في حدوث تراكمات كبيرة من الثلوج المنجرفة، والتي هي عرضة بشكل خاص للانهيار.

وأضاف التقرير أن الانهيارات الجليدية التلقائية على ارتفاعات عالية يمكن أن تجرف الثلوج الرطبة القديمة على ارتفاعات متوسطة.

وذكر التقرير أن خبراء الانهيارات الجليدية يراقبون الأوضاع في منتجعات التزلج من أجل إغلاق ممرات التزلج المعرضة للخطر.

ويتعرض المتزلجون خارج ممرات التزلج المحددة لخطر أكبر.

ولقي 14 شخصا حتفهم في 12 حادث انهيار جليدي في سويسرا في شتاء 2023-2024 حتى نهاية مارس الماضي.

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