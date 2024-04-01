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أمير الكويت يطالب بالمشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية

4/1/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الكويتيين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستعقد الخميس المقبل، مضيفاً: "نتطلع إلى مشاركة أبناء وطننا العزيز في الانتخابات ومن يقاطعها فإنه يفرط في حقه الدستوري،
ولم يؤدِ أمانة الاختيار، ولا يحق له بعد ذلك أن يلوم أحداً على تدني المخرجات ولا على سوء الأداء وعدم الإنجاز".

وقال أمير الكويت في كلمة متلفزة اليوم الاثنين، بمناسبة العشر الأواخر من رمضان:
"نأمل أن تسفر الانتخابات عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير.. أعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية".

وحول اكتشاف العديد من حالات تزوير للجنسية الكويتية، قال الصباح: "لا يمكن السكوت عن العبث بالجنسية الكويتية.. مشيداً "بكافة الجهود والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وندعمها".

وأضاف: "ثبت للجميع مدى الضرر الفادح الجسيم الذي لحق بالهوية الوطنية من خلال العبث بالجنسية الكويتية.. ونظراً لما تمثله الهوية الوطنية من بقاء ووجود وقضية حكم ومصير بلد، فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة ومقوماتها الأساسية".

وقال: "على الجميع عدم الالتفات إلى دعاة الفرقة والفتنة وأن نكون صفاً واحداً نحمي الكويت وأهلها".

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