تعديل أوقات حركة مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد بأوقات الذروة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، تعديل أوقات حركة مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة في الاتجاهين، خلال ساعات الذروة ابتداء من 28 أبريل 2024.

وسيكون التعديل خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية لحركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد، بحيث سيحظر مرور الشاحنات خلال الفترة الصباحية لمدة ساعتين من الساعة 06:30 حتى الساعة 08:30 صباحا، وخلال الفترة المسائية على مرتين تبدأ الأولى من الساعة 01:00 ظهرا حتى الساعة 03:00 عصرا، وتستمر فترة الحظر المسائية الثانية من الساعة 05:30 حتى الساعة 08:00 مساء.

وقال حسين البنّا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن القرار جاء بعد التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، وعلى ضوء الدراسات الحديثة المتخصصة التي أوصت بضرورة تعديل مرور المركبات الثقيلة على شارع الشيخ محمد بن زايد خلال أوقات الذروة.

وأكد أن القرار سيحسن من انسيابية الحركة المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد، ويساهم في توزيع حركة مرور الشاحنات على الشوارع البديلة المسموح فيها خلال فترات الذروة الثلاث، ما يؤدي إلى خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد خلال تلك الفترات بنسبة تصل إلى 15%.

وقال البنا: يخضع تعديل حركة مرور الشاحنات على الطرق، إلى دراسات وتفاصيل هندسية وفنية عديدة، تعتمد على كثافة المركبات، وإحصائيات الحوادث المرورية، وحالة التطور العمراني على طرفي الشارع، وتوزيع حركة المركبات على الطرق البديلة القادرة على استيعاب الحركة المرورية.

وأضاف: ستعمل الهيئة مع شرطة دبي، والجهات المعنية على إعلام سائقي المركبات الثقيلة، وأصحاب وملاك الشاحنات بأوقات مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد، من خلال تركيب لوحات إرشادية تعريفية في بداية ونهاية منطقة الحظر على الشارع، ومن خلال الأخبار الصحفية والإعلانات والنشرات الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بث رسائل بأكثر من لغة في الإذاعات المحلية.

ودعا البنّا، سائقي الشاحنات وشركات النقل والشحن إلى الالتزام بتطبيق القرار، والانتقال خلال أوقات الحظر إلى الشوارع البديلة مثل شارع الإمارات، أو الانتظار في استراحات الشاحنات المتوزعة على شوارع الإمارة المختلفة.

وتعمل هيئة الطرق والمواصلات، منذ منتصف العام الماضي 2023 على تنفيذ خطة تطويرية لاستراحة الشاحنات بالشراكة مع القطاع الخاص تشمل تنفيذ وتطوير 19 محطة واستراحة للشاحنات موزعة على عدد من الشوارع الحيوية في إمارة دبي، بينها شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وشارع دبي -حتا، وشارع دبي - العين.

وتقدر المساحة الإجمالية لجميع الاستراحات بأكثر من 300 ألف متر مربع، وتستوعب نحو 1000 شاحنة ومركبة ثقيلة.

ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى التي تشمل 15 استراحة في شهر أغسطس من العام الجاري 2024، فيما سيستمر العمل على تطوير باقي الاستراحات حتى نهاية العام 2025.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أهمية الإجراءات المرورية المستحدثة على شارع الشيخ محمد بن زايد التي جاءت بعد التنسيق والتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وبناء على المعايير الهندسية والفنية المتبعة في هذا الشأن.

وقال المزروعي: لدى الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي خطة لمراقبة وضبط حركة الشاحنات خلال أوقات الذروة على شارع الشيخ محمد بن زايد، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنبيه وتوعية سائقي المركبات الثقيلة بأوقات الحظر الجديدة، على النحو الذي يساهم في تنفيذ قرار الحظر على النحو القانوني والمناسب.

ودعا اللواء سيف مهير المزروعي، سائقي المركبات الثقيلة وأصحاب شركات النقل وملاك الشاحنات إلى المساهمة في دعم الإجراءات المتخذة على شارع الشيخ محمد بن زايد والالتزام بقرار الحظر تجنباً للمخالفات والغرامات التي سوف يتم فرضها على المركبات الثقيلة المخالفة لقرار الحظر.

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