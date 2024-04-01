طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح تكون شمالية غربية – جنوبية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 05:43، والجزر الأول عند الساعة 13:17، أما بحر عمان فيكون كذلك خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والثاني عند الساعة 02:18 والجزر الأول عند الساعة 09:11 والجزر الثاني عند الساعة 22:08 .
وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 30 20 80 25
دبي 29 19 85 30
الشارقة 29 20 80 30
عجمان 28 20 85 30
أم القيوين 29 19 85 40
رأس الخيمة 29 20 80 40
الفجيرة 33 23 65 20
العـين 29 18 55 20
ليوا 33 20 40 15
الرويس 32 20 45 20
السلع 33 21 55 25
دلـمـا 29 20 80 30
طنب الكبرى / الصغرى 26 24 80 40
أبوموسى 25 24 85 50
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