طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئيا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح تكون شمالية غربية – جنوبية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 05:43، والجزر الأول عند الساعة 13:17، أما بحر عمان فيكون كذلك خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والثاني عند الساعة 02:18 والجزر الأول عند الساعة 09:11 والجزر الثاني عند الساعة 22:08 .

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 20 80 25

دبي 29 19 85 30

الشارقة 29 20 80 30

عجمان 28 20 85 30

أم القيوين 29 19 85 40

رأس الخيمة 29 20 80 40

الفجيرة 33 23 65 20

العـين 29 18 55 20

ليوا 33 20 40 15

الرويس 32 20 45 20

السلع 33 21 55 25

دلـمـا 29 20 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 26 24 80 40

أبوموسى 25 24 85 50

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