اعتماد إجازة عيد الفطر لموظفي حكومة أبوظبي

اعتماد إجازة عيد الفطر لموظفي حكومة أبوظبي
التاريخ
4/1/2024 3:00:34 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قررت حكومة أبوظبي اعتماد إجازة عيد الفطر لموظفيها بدءاً من يوم الاثنين الموافق 8 إبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024، على أن يُستأنَف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024، وذلك حسبما أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي في «إكس».
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