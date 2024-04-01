اعتماد إجازة عيد الفطر لموظفي حكومة أبوظبي

قررت حكومة أبوظبي اعتماد إجازة عيد الفطر لموظفيها بدءاً من يوم الاثنين الموافق 8 إبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024، على أن يُستأنَف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024، وذلك حسبما أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي في «إكس».





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