نخيط أملاً لغزة .. مبادرة لمؤسسة كلمات لدعم أطفال القطاع

أطلقت مؤسسة "كلمات"، مبادرة بعنوان "نخيط أملاً لغزة"، تقدم من خلالها خط منتجات مستوحى من الكوفية والتطريز الفلسطيني وتخصص عائداته كاملة لدعم أطفال غزة عبر التبرع بها لحملة "تراحم من أجل غزة"، التابعة للهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة الشعب الفلسطيني وذلك في خطوة تؤكد قوة الفن والثقافة وعمل الخير في بناء جسور التضامن.

جاء إطلاق المبادرة، خلال فعاليات مجلس الشارقة الرمضاني 2024 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث استعرضت المؤسسة المنتجات الجديدة، وما تحمله كل قطعة من معان تعكس الهوية الثقافية والفلكلور والتراث الفلسطيني ورموزه.

وتنظم مؤسسة كلمات، سلسلة من الفعاليات تسلط من خلالها الضوء على الثقافة الفلسطينية وتفتح الباب لبيع المنتجات على موقعها الإلكتروني وفي نقاط بيع متعددة بجميع أنحاء دولة الإمارات.

وقالت الشيخة بدور القاسمي مؤسسة ورئيسة مؤسسة كلمات : أطلقت (مؤسسة كلمات) لمساعدة الأطفال المستضعفين والمحرومين الذين يعيشون حالة من الفوضى جراء الحروب والنزاعات، والتي تسلب الأجيال الجديدة من الأطفال واليافعين والشباب الأبرياء أي فرص بحياة مستقرة ومستقبلية.

وأضافت : المبادرة ما هي إلا تعبير عن تعاطف الشعب الإماراتي وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في غزة، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم بأي وسيلة ممكنة، ولهذا نحن واثقون بأن المجتمع سيستجيب للمبادرة لأنها فرصة للوقوف إلى جانب أطفال غزة وتقديم مساعدات هم في أمس الحاجة إليها.

من جانبها أكدت آمنة المازمي مديرة مؤسسة كلمات، أن مبادرة "نخيط أملاً لغزة" هي حركة تسعى لإحداث تغيير إيجابي مستدام وتعزيز الوحدة والتفاهم بين الشعوب، مشيرة إلى أن هذا المشروع يقدم نموذجا لآليات استثمار الثقافة والفن، في التضامن مع القضايا الإنسانية العادلة انطلاقا من رؤية الشارقة الحضارية، التي تؤمن بأن الثقافة جسر للتواصل وبناء الوعي وأداة للتغيير تتجاوز الحدود والأزمنة.

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