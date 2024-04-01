الأسهم المحلية تربح 11.3 مليار درهم في أولى جلسات أبريل

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأس مالها السوقي نحو 11.3 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.574 تريليون درهم في الجلسة السابقة إلى 3.585 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.854 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و731.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، اليوم، بواقع 10 مليارات درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.2 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 0.18% بمكاسب 17 نقطة عند 9245.05 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.29% رابحاً نحو 26.9 نقطة ليقفل عند 9114.44 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 17 نقطة ليغلق عند 4263.29 نقطة.

وتصدر سهم "الاتحاد العقارية"، الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 217.2 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 8.1% عند 0.45 درهم، تلاه "إعمار العقارية" بسيولة 63.8 مليون درهم وأقفل عند 8.37 درهم بنمو 2.44%، ثم "إعمار للتطوير" جاذباً 32 مليون درهم ليغلق عند 8.54 درهم بارتفاع 2.4%.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 203.9 مليون درهم، وأغلق دون تغيير عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 104.6 مليون درهم وأقفل عند 15.76 درهم بنمو 1.42%، ثم "ملتيبلاي" مستقطباً 54.5 مليون درهم ليغلق عند 2.19 درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز