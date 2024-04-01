الحكومة المصرية تقرر خفض أسعار منتجات مهمة

استعرضت الحكومة المصرية مبادرة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، في تقريره الذي أعده للحكومة، أن تلك المبادرة تأتي استجابة لمبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين، وذلك حسبما أفاد موقع «اليوم السابع» الإخباري.

وأشار إلى أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس، في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

ونتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الدجاج الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهاً، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهاً، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديداً اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء تلك الأسعار المعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهاً للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهاً للبيض.

ونوه الوزير بأن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكداً استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز