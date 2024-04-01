Monday, 01 April 2024 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فعاليات وأجواء نوعية بمركز دبي المالي العالمي في رمضان

4/1/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحفل أجواء شهر رمضان الفضيل، في مركز دبي المالي العالمي، بفعاليات ترفيهية وثقافية ومجتمعية متنوعة، توفر لأفراد الأسر خيارات عديدة، حيث يحظون معها بأوقات فريدة تتضمن أنشطة إبداعية وإطلالات على ثقافات وتقاليد الشعوب المتنوعة، عبر سلسلة مطاعم مهمة، ذلك برفقة الأهل والأصدقاء، حيث تتوافر قوائم غنية بأشهى المأكولات على الإفطار، بجانب أجواء الألفة أثناء احتساء القهوة والاحتفاء بالشهر الفضيل مع إمكانية الاختيار بين مجموعة واسعة من الهدايا المميزة، وزيارة المعارض التي تستحق التجربة، بما يضمن للجميع تجربة رمضانية لا تنسى.

ومن بين ذلك استكشاف العالم الشاعري الأخّاذ للفنانة الموهوبة آية حيدر في صالة «طبري آرت سبيس». وتستكشف الفنانة من خلال أعمالها الفنية المصنوعة من الموجودات العادية، التاريخ الغني للمرأة في الشرق الأوسط من منظور الفن وغيره. يقام هذا المعرض الفريد في قرية البوابة، المبنى رقم 3، ويستمر حتى 18 أبريل 2024.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN01042024000110011019ID1108045302

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث