فعاليات وأجواء نوعية بمركز دبي المالي العالمي في رمضان

تحفل أجواء شهر رمضان الفضيل، في مركز دبي المالي العالمي، بفعاليات ترفيهية وثقافية ومجتمعية متنوعة، توفر لأفراد الأسر خيارات عديدة، حيث يحظون معها بأوقات فريدة تتضمن أنشطة إبداعية وإطلالات على ثقافات وتقاليد الشعوب المتنوعة، عبر سلسلة مطاعم مهمة، ذلك برفقة الأهل والأصدقاء، حيث تتوافر قوائم غنية بأشهى المأكولات على الإفطار، بجانب أجواء الألفة أثناء احتساء القهوة والاحتفاء بالشهر الفضيل مع إمكانية الاختيار بين مجموعة واسعة من الهدايا المميزة، وزيارة المعارض التي تستحق التجربة، بما يضمن للجميع تجربة رمضانية لا تنسى.

ومن بين ذلك استكشاف العالم الشاعري الأخّاذ للفنانة الموهوبة آية حيدر في صالة «طبري آرت سبيس». وتستكشف الفنانة من خلال أعمالها الفنية المصنوعة من الموجودات العادية، التاريخ الغني للمرأة في الشرق الأوسط من منظور الفن وغيره. يقام هذا المعرض الفريد في قرية البوابة، المبنى رقم 3، ويستمر حتى 18 أبريل 2024.

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