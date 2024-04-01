Monday, 01 April 2024 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرازيلي ويلتون يدير مباراة الجزيرة والوصل في ربع نهائي كأس رئيس الدولة غداً

4/1/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن اتحاد الكرة عن تكليف طاقم برازيلي بقيادة ويلتون سامبايو، لإدارة مباراة الجزيرة والوصل مساء غد، باستاد هزاع بن زايد، في الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويعاون ويلتون مع كل من برونو بوشيليا حكم مساعد أول، وبرونو بيريز حكم مساعد ثانٍ، وبابلو رامون حكم رابع، ومعهم سيف نبيل حكم رابع، وأحمد العيدولي حكم فيديو مساعد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01042024000110011019ID1108045301

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث