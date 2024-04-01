البرازيلي ويلتون يدير مباراة الجزيرة والوصل في ربع نهائي كأس رئيس الدولة غداً



أعلن اتحاد الكرة عن تكليف طاقم برازيلي بقيادة ويلتون سامبايو، لإدارة مباراة الجزيرة والوصل مساء غد، باستاد هزاع بن زايد، في الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويعاون ويلتون مع كل من برونو بوشيليا حكم مساعد أول، وبرونو بيريز حكم مساعد ثانٍ، وبابلو رامون حكم رابع، ومعهم سيف نبيل حكم رابع، وأحمد العيدولي حكم فيديو مساعد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز