البرازيلي ويلتون يدير مباراة الجزيرة والوصل في ربع نهائي كأس رئيس الدولة غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد الكرة عن تكليف طاقم برازيلي بقيادة ويلتون سامبايو، لإدارة مباراة الجزيرة والوصل مساء غد، باستاد هزاع بن زايد، في الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
ويعاون ويلتون مع كل من برونو بوشيليا حكم مساعد أول، وبرونو بيريز حكم مساعد ثانٍ، وبابلو رامون حكم رابع، ومعهم سيف نبيل حكم رابع، وأحمد العيدولي حكم فيديو مساعد.
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