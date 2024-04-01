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17 ميدالية لـ «الفجيرة للفنون القتالية» في دورة محمد بن حمد الرمضانية

4/1/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


سيطر نادي الفجيرة للفنون القتالية على ميداليات وألقاب بطولة محمد بن حمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية، في يومها الأول، والمقامة حالياً بمجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، وتشتمل على 6 ألعاب قتالية، وهي الجودو، المصارعة، التايكواندو، الكاراتيه، لملاكمة والمبارزة، وتقام الدورة في نسختها الثانية، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وتمكن نادي الفجيرة للفنون القتالية من احتلال المركز الأول ضمن فئة الشباب، بحصوله على 9 ميداليات، توزيعها كالآتي، 4 ذهبيات، ومثلها فضة، وميدالية برونزية، يليه نادي الشارقة للألعاب الفردية ثانياً، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً، ثم فرق اتحاد كلباء ومليحة و«ضباط شرطة الشارقة».


وعلى مستوى الفتيات، جاء نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول بثماني ميداليات «4 ذهبيات و4 فضيات»، ثم نادي الشارقة للألعاب الفردية بست ميداليات، بواقع ذهبيتين و3 فضيات وبرونزية، ثم نادي اتحاد كلباء بأربع ميداليات، يليه نادي مليحة «3 ميداليات»، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس «ميداليتان»، وميدالية ذهبية لكل من نادي ضباط شرطة الشارقة، ونادي الشارقة لرياضة المرأة.


وكشف إيهاب عبد القادر مدير الدورة الرمضانية، عن إضافة الكاراتيه إلى ألعاب الدورة، مشيراً إلى إطلاق الموقع الإلكتروني للتسجيل، ما يسهل على الاتحادات والأندية استكمال الإجراءات، سواء من داخل الدولة أو خارجها، كما تم اختيار فئات عمرية مشاركة في أغلب الألعاب، لتشارك في دورة الألعاب الخليجية المزمع إقامتها من 16 أبريل وحتى 2 مايو.

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