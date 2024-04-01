فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين فى الجامعة العربية



تقدمت دولة فلسطين بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث التحرك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح مدينة رفح التي تأوى ما يزيد على 1.5 مليون نازح ومواطن فلسطيني بالإضافة إلى تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان .

وأوضح السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن المجلس سيناقش أيضا عدم انصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية فى شهري يناير ومارس الماضيين.

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