ماري وعبسة زوجتا الرئيس.. سابقة يشهدها القصر الرئاسي في السنغال



في مشهد غير مألوف في الساحة السياسية السنغالي، اعتلى باسيرو ديوماي فاي قبل دقائق من انتهاء الحملة الانتخابية الرئاسية في البلاد، بخطوات مدروسة المنصة، ممسكا بيدي زوجتيه ماري وعبسة.

بعد أن صفق له آلاف المؤيدين، عمد "مرشح القطيعة والوحدة الأفريقية" إلى الكشف علناً عن تعدد زوجاته، وهي ممارسة تقليدية ودينية راسخة في الثقافة السنغالية، قبل فوزه من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بنسبة 54,28% من الأصوات.

وتتحدر ماري خون، وهي أول امرأة تزوجها قبل خمسة عشر عاماً ولديه منها أربعة أولاد، من قريته، وتزوج الثانية عبسة قبل نحو عام.

قال عالم الاجتماع ديبي دياخات "إنه تكريس لتقليد تعدد الزوجات على رأس هرم الدولة في ظل وضع يتماشى مع الواقع السنغالي" مشيراً إلى أن هذه الممارسة "تحظى بشعبية" لدى العديد من الرجال لكنها تثير "حفيظة" العديد من النساء.

ولطالما أثار تعدد الزوجات جدلا في هذا البلد الذي يشكل المسلمون أكثر من 90% منه، لكن ظهور فاي العلني محاطا بزوجتيه، طرح القضية للنقاش مجدداً في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وحتى ضمن الأسر، مما ولد ردود فعل متباينة.

واعتبرت فاتو سو سار، وهي خبيرة شهيرة في علم الاجتماع، على منصة "إكس" أن "تعدد الزوجات، والزواج الأحادي، وتعدد الأزواج هي نماذج زوجية يحددها تاريخ كل شعب".



وقبل أن تسارع إلى كتابة منشور آخر على الموقع نفسه مفاده "اعتقد بشدة أن الغرب ليس لديه أهلية للحكم على ثقافاتنا".

إلا أن العديد من النساء في السنغال يعارضن هذه الممارسة، ويعتبرن أنها زائفة وغير منصفة تجاههن.



وخلص تقرير اعدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ونشر عام 2022 إلى أن تعدد الزوجات يشكل تمييزا ضد المرأة ويجب أن يُلغى.

ورأت وزيرة الثقافة السابقة وأستاذة التاريخ بيندا مبو، أن الوضع الجديد في القصر الرئاسي "لم يسبق له مثيل إطلاقاً. فحتى الآن، لم تكن هناك سوى سيدة أولى واحدة. وهذا يعني أنه يجب مراجعة البروتوكول بأكمله".

وينتشر تعدد الزوجات على نطاق واسع في السنغال، وخصوصا في المناطق الريفية، حيث يعتبره عدد كبير من السنغاليين وسيلة لتوسيع أسرهم.

- "إشارة قوية" -

رغم صعوبة تحديد عدد الزيجات لأن كثيرا منها غير مسجل، إلا أن 32,5% من السنغاليين تبنوا تعدد الزوجات، بحسب آخر تقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاء والتعداد السكاني.

ورأى دياخات أن فاي ارسل "إشارة قوية إلى الرجال الآخرين للكشف عن تعدد زوجاتهم وأن يظهروا الشفافية مثله" مع "الرغبة الأكيدة في الحد من ممارسة تعدد الزوجات الخفي".

رداً على منتقديه، يقوم الرئيس السنغالي الجديد بتحمل مسؤولية تعدد زوجاته بشكل كامل.

وأعلن خلال الحملة الانتخابية الرئاسية "لدي أطفال جميلون لأن لدي زوجتين رائعتين، إنهما جميلتان للغاية. وأشكر الله لأنهما تقفان إلى جانبي دائماً".





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