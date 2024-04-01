الإمارات تدين استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق

دانت الإمارات العربية المتحدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، إستهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز