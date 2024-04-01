الإمارات تدين استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق

الإمارات تدين استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق
التاريخ
4/1/2024 3:00:33 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
دانت الإمارات العربية المتحدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، إستهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
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