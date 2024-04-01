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(دار السبائك): الذهب يتخلى عن مكاسب تاريخية محققة خلال تداولات اليوم ويهبط بشكل حاد

4/1/2024 2:35:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 4 (كونا) -- قالت شركة دار السبائك الكويتية المتخصصة في تداولات الذهب إن أسعار المعدن الأصفر تخلت عن مكاسب تاريخية قد حققتها في تداولات اليوم الإثنين إذ انخفضت بشكل حاد عند 2228 دولارا بعد صعود كبير عند 2266 دولارا للأونصة.
وأضافت الشركة في تقرير خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن سعر الذهب انخفض بشكل حاد عقب صدور بيانات (مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي) المتفائلة حيث ارتفع المؤشر فوق مستوى 50 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من عام مما يعطي ثقة أكبر في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي نزوح بعض المستثمرين من الاستثمار في الذهب إلى أصول أكثر خطورة.
وبينت أن سعر الذهب واجه ضغوط بيع بالقرب من أعلى مستوياته عند 2266 دولارا لينخفض إلى مستوى 2228 دولارا للأونصة مع ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية التي انتعشت بعد صدور البيانات الاقتصادية المتفائلة لشهر مارس الماضي.
وأوضحت أنه في الإطار الزمني الأوسع لا يزال الذهب يظهر قوة حيث تتجه التوقعات في أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال شهر يونيو القادم "ما يعطي إشارة الى ارتفاعات محتملة لسعر الذهب خلال العام الحالي".(النهاية)

س م ر / ح ع


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