(دار السبائك): الذهب يتخلى عن مكاسب تاريخية محققة خلال تداولات اليوم ويهبط بشكل حاد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 4 (كونا) -- قالت شركة دار السبائك الكويتية المتخصصة في تداولات الذهب إن أسعار المعدن الأصفر تخلت عن مكاسب تاريخية قد حققتها في تداولات اليوم الإثنين إذ انخفضت بشكل حاد عند 2228 دولارا بعد صعود كبير عند 2266 دولارا للأونصة.
وأضافت الشركة في تقرير خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن سعر الذهب انخفض بشكل حاد عقب صدور بيانات (مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي) المتفائلة حيث ارتفع المؤشر فوق مستوى 50 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من عام مما يعطي ثقة أكبر في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي نزوح بعض المستثمرين من الاستثمار في الذهب إلى أصول أكثر خطورة.
وبينت أن سعر الذهب واجه ضغوط بيع بالقرب من أعلى مستوياته عند 2266 دولارا لينخفض إلى مستوى 2228 دولارا للأونصة مع ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية التي انتعشت بعد صدور البيانات الاقتصادية المتفائلة لشهر مارس الماضي.
وأوضحت أنه في الإطار الزمني الأوسع لا يزال الذهب يظهر قوة حيث تتجه التوقعات في أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال شهر يونيو القادم "ما يعطي إشارة الى ارتفاعات محتملة لسعر الذهب خلال العام الحالي".(النهاية)
س م ر / ح ع
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