قتلى ومصابون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 1 - 4 (كونا) -- أعلنت سوريا مساء اليوم الاثنين مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الإيرانية في حي (المزة) بدمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري القول "حوالي الساعة 00ر17 مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.
وأضاف أن العدوان أدى إلى تدمير البناء بكامله ومقتل وإصابة كل من بداخله مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على انتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض. (النهاية)
ط م ا
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