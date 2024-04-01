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قتلى ومصابون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق

4/1/2024 2:35:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 1 - 4 (كونا) -- أعلنت سوريا مساء اليوم الاثنين مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الإيرانية في حي (المزة) بدمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري القول "حوالي الساعة 00ر17 مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.
وأضاف أن العدوان أدى إلى تدمير البناء بكامله ومقتل وإصابة كل من بداخله مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على انتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض. (النهاية)

ط م ا



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