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(الداخلية) الكويتية تدعو الجميع إلى حجز موعد مسبق عبر منصة (متى) قبل التوجه لمراكز البصمة البيومترية

4/1/2024 2:35:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 4 (كونا) -- دعت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الإثنين الجميع إلى ضرورة حجز موعد مسبق عبر منصة (متى) من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) قبل التوجه إلى المراكز المخصصة للبصمة البيومترية إذ أنه "لن يتم استقبال أي مراجع من دون موعد مسبق".
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إن "الخطة الموضوعة من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفترة المواعيد الخاصة بأخذ البصمة تكفي للجميع وقبل انتهاء الفترة المحددة".
وأفادت بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ازدحام مراجعين أمام أحد مراكز البصمة بأنه "تم التعامل مع الواقعة بشكل فوري" مبينة أن الازدحام جاء بسبب "حضور عدد كبير من المراجعين من غير موعد مسبق".
يذكر أن (الداخلية) قد أعلنت في فبراير الماضي مهلة مدتها ثلاثة أشهر لأخذ البصمة لجميع المواطنين والمقيمين تبدأ من تاريخ 1 -3 -2024 وتنتهي بتاريخ 1 -6 -2024 وأنه سيتم وقف جميع المعاملات الخاصة بالوزارة في حال لم يتم أخذها.
وقالت (الداخلية) في بيان صحفي حينئذ إنها مستمرة في أخذ البصمة في جميع منافذ الدولة الحدودية ومطار الكويت الدولي والمراكز المعدة لذلك. (النهاية)

ح م د/ خ ع م


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