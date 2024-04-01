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فلسطين تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة العربية لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي

4/1/2024 2:35:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 4 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين أن فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث الحراك العربي في ضوء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكى في تصريح صحفي إن فلسطين تقدمت بطلب لعقد الاجتماع لبحث التحرك العربي والدولي في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الطلب تطرق أيضا إلى بحث تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة باجتياح وشيك لمدينة (رفح) التي تأوي ما يزيد عن 5ر1 مليون نازح ومواطن فلسطيني.
ولفت في هذا الصدد إلى تعنت ورفض الاحتلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان .
وأوضح أن المجلس سيناقش أيضا عدم انصياع الاحتلال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. (النهاية)

م ف م / ط م ا



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