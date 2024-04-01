فلسطين تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة العربية لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 4 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين أن فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث الحراك العربي في ضوء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكى في تصريح صحفي إن فلسطين تقدمت بطلب لعقد الاجتماع لبحث التحرك العربي والدولي في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الطلب تطرق أيضا إلى بحث تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة باجتياح وشيك لمدينة (رفح) التي تأوي ما يزيد عن 5ر1 مليون نازح ومواطن فلسطيني.
ولفت في هذا الصدد إلى تعنت ورفض الاحتلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان .
وأوضح أن المجلس سيناقش أيضا عدم انصياع الاحتلال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. (النهاية)
م ف م / ط م ا
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