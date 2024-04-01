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أكثر من 50 مليونا يواجهون خطر عواصف مدمرة وسط وشرق الولايات المتحدة

4/1/2024 2:35:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 4 (كونا) -- قالت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية اليوم الإثنين إن أكثر من 50 مليون شخص في وسط وشرق الولايات المتحدة يواجهون مخاطر حدوث عواصف شديدة يرافقها أعاصير وفيضانات وثلوج في مناطق واسعة من البلاد.
ونقلت شبكة (سي ان ان) الإخبارية عن خدمة الأرصاد القول إنه من المرجح تزايد احتمالات تقلب الطقس في وقت لاحق اليوم في المساحة الممتدة من ولاية تكساس (في الوسط) إلى ولاية فرجينيا. (في الشرق).
وأضافت أنه من المحتمل أيضا حدوث عواصف رعدية شديدة في منطقة يبلغ طولها حوالي 1500 ميل في وسط وشرق الولايات المتحدة مع امتداد الخطر الأكبر من مناطق السهول إلى الغرب الأوسط.
كما يوجد خطر حدوث عواصف رعدية شديدة من شمال شرق تكساس إلى أقصى غرب ولاية إنديانا وفقا لمركز التنبؤ بالعواصف.
وتقع دالاس وأوكلاهوما سيتي وسانت لويس ضمن منطقة تهديد العواصف الشديدة.
ومن المرجح أن تكون مراكز الأعاصير القوية في أجزاء من شمال شرق ولاية أوكلاهوما وجنوب شرق ولايتي كانساس وميسوري خاصة خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء.
كما أنه من المتوقع اجتياح عواصف رعدية شديدة أجزاء من الغرب الأوسط ووادي أوهايو مع احتمال أن تصل هذه العواصف إلى ذروتها خلال ساعات المساء المتأخرة وساعات الليل.
وتم تفعيل خدمات مراقبة الفيضانات يومي الاثنين والثلاثاء لإصدار تنبيهات لأكثر من 8 ملايين شخص من شرق ولاية إنديانا إلى غرب ولاية ماريلاند.
وفي السياق قالت قناة الطقس الأمريكية إنه من المتوقع أن يؤدي الهواء البارد الذي يتسبب به الضغط المنخفض إلى سقوط الثلوج على أجزاء من البحيرات العظمى والشمال الشرقي هذا الأسبوع.
كما ستؤدي الرياح القوية إلى تقليل الرؤية وزيادة خطر سقوط الأشجار وانقطاع خطوط الكهرباء. (النهاية)

رس ر / ط م ا



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