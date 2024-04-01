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اصابة شخص بجروح خطرة في غارات للاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان

4/1/2024 2:35:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 1 - 4 (كونا)-- قالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية اليوم الاثنين ان شخصا أصيب بجروح خطرة جراء شن طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي غارات جنوبي البلاد.
وأوضحت الوكالة أن غارات الاحتلال استهدفت بلدة (حانين) ما أدى الى إصابة احد الاشخاص بجروح خطرة مشيرة إلى أن الطائرات استهدفت كذلك المنطقة الواقعة بين بلدتي (حانين) و(دبل).
وأضافت أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف المنطقة الواقعة بين بلدتي (راشيا الفخار) و(الفرديس) في قضاء (حاصبيا) واستهدفت القذائف منطقة (الرندة) بين بلدتي (رميش) و(عيتا الشعب) و(تلة حمامص).
من جهة اخرى نقلت الوكالة الوطنية بيانات اصدرتها "المقاومة" قالت فيها ان عناصرها استهدفوا مواقع (رويسات العلم) التابعة للاحتلال في تلال كفرشوبا المحتلة بقذائف المدفعية والصواريخ.
واضافت الوكالة ان "المقاومة" استهدفت فريقا فنيا للاحتلال الإسرائيلي اثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع (البغدادي) بقذائف المدفعية واوقعوا فيه إصابات مؤكدة.
يذكر ان الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد منذ السابع من اكتوبر الماضي مواجهات عسكرية يومية بين قوات الاحتلال و"المقاومة". ((النهاية)

ك ب ش / ط م ا



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