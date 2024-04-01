اصابة شخص بجروح خطرة في غارات للاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 1 - 4 (كونا)-- قالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية اليوم الاثنين ان شخصا أصيب بجروح خطرة جراء شن طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي غارات جنوبي البلاد.
وأوضحت الوكالة أن غارات الاحتلال استهدفت بلدة (حانين) ما أدى الى إصابة احد الاشخاص بجروح خطرة مشيرة إلى أن الطائرات استهدفت كذلك المنطقة الواقعة بين بلدتي (حانين) و(دبل).
وأضافت أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف المنطقة الواقعة بين بلدتي (راشيا الفخار) و(الفرديس) في قضاء (حاصبيا) واستهدفت القذائف منطقة (الرندة) بين بلدتي (رميش) و(عيتا الشعب) و(تلة حمامص).
من جهة اخرى نقلت الوكالة الوطنية بيانات اصدرتها "المقاومة" قالت فيها ان عناصرها استهدفوا مواقع (رويسات العلم) التابعة للاحتلال في تلال كفرشوبا المحتلة بقذائف المدفعية والصواريخ.
واضافت الوكالة ان "المقاومة" استهدفت فريقا فنيا للاحتلال الإسرائيلي اثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع (البغدادي) بقذائف المدفعية واوقعوا فيه إصابات مؤكدة.
يذكر ان الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد منذ السابع من اكتوبر الماضي مواجهات عسكرية يومية بين قوات الاحتلال و"المقاومة". ((النهاية)
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