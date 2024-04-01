قطر واليابان تبحثان خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 1 - 4 (كونا) -- بحثت قطر اليابان اليوم الاثنين آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة وخطورة الوضع الإنساني هناك في ضوء الحرب الدموية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن ذلك جاء خلال مباحثات عقدها المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور ماجد الأنصاري مع الممثل الخاص لحكومة اليابان ومبعوثها الخاص للسلام في الشرق الأوسط ايمورا تسوكاسا.
وقال البيان إن الجانبين استعراضا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وخطورة الوضع الإنساني هناك.
كما ناقش الطرفان ضرورة العمل على سرعة واستمرارية دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتنسيق الجهود الدولية لإنجاح جهود الوساطة بالإضافة إلى تطورات الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. (النهاية)
س س س / م ع ا
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