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قطر واليابان تبحثان خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة

4/1/2024 2:35:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 1 - 4 (كونا) -- بحثت قطر اليابان اليوم الاثنين آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة وخطورة الوضع الإنساني هناك في ضوء الحرب الدموية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن ذلك جاء خلال مباحثات عقدها المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور ماجد الأنصاري مع الممثل الخاص لحكومة اليابان ومبعوثها الخاص للسلام في الشرق الأوسط ايمورا تسوكاسا.
وقال البيان إن الجانبين استعراضا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وخطورة الوضع الإنساني هناك.
كما ناقش الطرفان ضرورة العمل على سرعة واستمرارية دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتنسيق الجهود الدولية لإنجاح جهود الوساطة بالإضافة إلى تطورات الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. (النهاية)

س س س / م ع ا



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