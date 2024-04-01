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بنك السلام البحريني يوقع الاتفاقيات النهائية للاستحواذ على بيت التمويل الكويتي ـ البحرين

4/1/2024 2:35:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 4 (كونا) -- أعلن بنك السلام البحريني اليوم الاثنين توقيع الاتفاقيات النهائية مع بيت التمويل الكويتي للاستحواذ على كامل حصة مجموعة بيت التمويل الكويتي في بيت التمويل الكويتي - البحرين.
وقال البنك في بيان صحفي انه سيخضع توقيع الاتفاقيات النهائية لموافقات الجهات الرقابية مشيرا إلى أنه بعد إتمام عملية الاستحواذ سيتم تنفيذ خطة متكاملة وسلسة لتوحيد العمليات والهوية المؤسسية وذلك من أجل الحفاظ على تجربة العملاء دون أي تأثير.
وأضاف البيان أنه بعد الحصول على الموافقات اللازمة سيقدم بنك السلام المزيد من المعلومات حول عملية الاستحواذ وأي تغييرات لاحقة على عملياته.
وأكد أنه لن تتأثر أي من الخدمات المصرفية لجميع الزبائن وأنها ستسمر كالمعتاد فيما سيعمل كل من بنك السلام وبيت التمويل الكويتي - البحرين على إبقاء الزبائن على علم بتفاصيل عملية الاستحواذ.
وأشار إلى أن علاقات الزبائن والعمليات المصرفية والخدمات المقدمة في الفروع وجميع الخدمات المصرفية الأخرى ستظل تعمل بكل كفاءتها بشكل طبيعي وأنه سيتم إصدار المزيد من الأخبار والافصاحات حول عملية الاستحواذ بشكل دوري. (النهاية)

خ ن ع / ط م ا



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