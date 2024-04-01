بنك السلام البحريني يوقع الاتفاقيات النهائية للاستحواذ على بيت التمويل الكويتي ـ البحرين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 1 - 4 (كونا) -- أعلن بنك السلام البحريني اليوم الاثنين توقيع الاتفاقيات النهائية مع بيت التمويل الكويتي للاستحواذ على كامل حصة مجموعة بيت التمويل الكويتي في بيت التمويل الكويتي - البحرين.
وقال البنك في بيان صحفي انه سيخضع توقيع الاتفاقيات النهائية لموافقات الجهات الرقابية مشيرا إلى أنه بعد إتمام عملية الاستحواذ سيتم تنفيذ خطة متكاملة وسلسة لتوحيد العمليات والهوية المؤسسية وذلك من أجل الحفاظ على تجربة العملاء دون أي تأثير.
وأضاف البيان أنه بعد الحصول على الموافقات اللازمة سيقدم بنك السلام المزيد من المعلومات حول عملية الاستحواذ وأي تغييرات لاحقة على عملياته.
وأكد أنه لن تتأثر أي من الخدمات المصرفية لجميع الزبائن وأنها ستسمر كالمعتاد فيما سيعمل كل من بنك السلام وبيت التمويل الكويتي - البحرين على إبقاء الزبائن على علم بتفاصيل عملية الاستحواذ.
وأشار إلى أن علاقات الزبائن والعمليات المصرفية والخدمات المقدمة في الفروع وجميع الخدمات المصرفية الأخرى ستظل تعمل بكل كفاءتها بشكل طبيعي وأنه سيتم إصدار المزيد من الأخبار والافصاحات حول عملية الاستحواذ بشكل دوري. (النهاية)
خ ن ع / ط م ا
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