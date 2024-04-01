صحيفة الأوبزرفر: الحكومة البريطانية تلقت مشورة تفيد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن الأول من نيسان (بترا)- كشفت صحيفة الأوبزرفر أن الحكومة البريطانية تلقت مشورة قانونية من محاميها تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني في غزة، لكنها فشلت في نشرها، وفقاً لتسجيل مسرب حصلت عليه الصحيفة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن التعليقات التي أدلت بها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، أليسيا كيرنز، في حدث لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 الشهر الماضي، تتعارض مع نفي الحكومة البريطانية المتكرر بشأن هذه القضية.

وأضافت الصحيفة أن كيرنز ضغطت مراراً وتكراراً على الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية ديفيد كاميرون، بشأن المشورة القانونية التي تلقوها بهذا الخصوص.

وقالت كينز "ما زلت مقتنعة بأن الحكومة قد أكملت تقييمها المحدث حول ما إذا كانت إسرائيل تظهر التزاما بالقانون الدولي الإنساني، وأنها خلصت إلى أن إسرائيل لا تظهر هذا الالتزام، وهو القرار القانوني الذي يتعين عليها اتخاذه".

--(بترا)

رش/أز/ هـ ح

01/04/2024 21:07:14

