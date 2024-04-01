صحيفة الأوبزرفر: الحكومة البريطانية تلقت مشورة تفيد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن الأول من نيسان (بترا)- كشفت صحيفة الأوبزرفر أن الحكومة البريطانية تلقت مشورة قانونية من محاميها تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني في غزة، لكنها فشلت في نشرها، وفقاً لتسجيل مسرب حصلت عليه الصحيفة.
وقالت الصحيفة البريطانية إن التعليقات التي أدلت بها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، أليسيا كيرنز، في حدث لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 الشهر الماضي، تتعارض مع نفي الحكومة البريطانية المتكرر بشأن هذه القضية.
وأضافت الصحيفة أن كيرنز ضغطت مراراً وتكراراً على الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية ديفيد كاميرون، بشأن المشورة القانونية التي تلقوها بهذا الخصوص.
وقالت كينز "ما زلت مقتنعة بأن الحكومة قد أكملت تقييمها المحدث حول ما إذا كانت إسرائيل تظهر التزاما بالقانون الدولي الإنساني، وأنها خلصت إلى أن إسرائيل لا تظهر هذا الالتزام، وهو القرار القانوني الذي يتعين عليها اتخاذه".
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
01/04/2024 21:07:14
MENAFN01042024000117011021ID1108045192
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