محاضرة بالأغوار الشمالية عن مكانة المرأة في الاسلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية الأول من نيسان (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية ضمن مبادرتها "نسمات رمضانية"، اليوم الاثنين، محاضرة تناولت مكانة المرأة في الإسلام.
وتحدثت الواعظة تغريد بني صخر خلال المحاضرة التي جرت في مدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية، حول دور الإسلام في رفع مكانة المرأة وإكرامها، ومنحها دورها في بناء الأسرة والمجتمع.
وقالت إن الإسلام حفظ حقوق المرأة وبين واجباتها ودورها بالمجتمع كشريك أساسي بالحياة مع الرجل مع مساواتها في أوجه الحياة وضمن حقوقها بالميراث والأحوال الشخصية.
وأكدت بني صخر أهمية دور المرأة في صلاح أسرتها وتنشئة الأجيال المتمسكة بالقيم والأخلاق بالتوازي مع مساواتها مع الرجل، وأن لا فضل بينها وبين الرجل إلا بالتقوى والعمل الصالح.
--(بترا)
أ غ /أزم ه ح
01/04/2024 21:05:52
MENAFN01042024000117011021ID1108045191
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