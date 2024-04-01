محاضرة بالأغوار الشمالية عن مكانة المرأة في الاسلام

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية الأول من نيسان (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية ضمن مبادرتها "نسمات رمضانية"، اليوم الاثنين، محاضرة تناولت مكانة المرأة في الإسلام.

وتحدثت الواعظة تغريد بني صخر خلال المحاضرة التي جرت في مدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية، حول دور الإسلام في رفع مكانة المرأة وإكرامها، ومنحها دورها في بناء الأسرة والمجتمع.

وقالت إن الإسلام حفظ حقوق المرأة وبين واجباتها ودورها بالمجتمع كشريك أساسي بالحياة مع الرجل مع مساواتها في أوجه الحياة وضمن حقوقها بالميراث والأحوال الشخصية.

وأكدت بني صخر أهمية دور المرأة في صلاح أسرتها وتنشئة الأجيال المتمسكة بالقيم والأخلاق بالتوازي مع مساواتها مع الرجل، وأن لا فضل بينها وبين الرجل إلا بالتقوى والعمل الصالح.

--(بترا)

أ غ /أزم ه ح

01/04/2024 21:05:52

