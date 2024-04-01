850 مريضا في فقوع والرصيفة استفادوا من خدمات المقاصد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- أقام مستشفى المقاصد الخيرية، التابع لصندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يومان طبيان مجانيان بمنطقتي فقوع في الكرك والرصيفة بالزرقاء.
وقال مدير المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر إن فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية، شارك في اليومين الطبيين المجانيين الذين أقيما ضمن منتديات الوعظ والإرشاد التي تعقد برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة وحضور مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات.
وأشار إلى إجراء الفحوصات المخبرية للمراجعين للكشف عن السكري وفحص الدم، كما جرى إجراء فحص السمع بالتعاون مع مركز الخبراء للسمعيات، وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، لافتا إلى أن عدد المرضى الذين استفادوا من اليومين الطبيين 850 مريضا.
وبين أنه تم تقديم التوعية الطبية للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي واستخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (الترساوند) لفحص الحوامل.
وأكد بني نصر أن هذين النشاطين الطبيين يأتيان استكمالاً لخطة المستشفى بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مشيرا إلى أن المستشفى نفذ 70 يوما طبيا مجانيا في مختلف محافظات المملكة منذ عام 2018 لنهاية عام 2023 تم خلالها معالجة نحو 29 ألف مريض.
--(بترا)
وهـ/أز/ هـ ح
01/04/2024 21:04:41
MENAFN01042024000117011021ID1108045190
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