850 مريضا في فقوع والرصيفة استفادوا من خدمات المقاصد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- أقام مستشفى المقاصد الخيرية، التابع لصندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يومان طبيان مجانيان بمنطقتي فقوع في الكرك والرصيفة بالزرقاء.

وقال مدير المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر إن فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية، شارك في اليومين الطبيين المجانيين الذين أقيما ضمن منتديات الوعظ والإرشاد التي تعقد برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة وحضور مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات.

وأشار إلى إجراء الفحوصات المخبرية للمراجعين للكشف عن السكري وفحص الدم، كما جرى إجراء فحص السمع بالتعاون مع مركز الخبراء للسمعيات، وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، لافتا إلى أن عدد المرضى الذين استفادوا من اليومين الطبيين 850 مريضا.

وبين أنه تم تقديم التوعية الطبية للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي واستخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (الترساوند) لفحص الحوامل.

وأكد بني نصر أن هذين النشاطين الطبيين يأتيان استكمالاً لخطة المستشفى بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مشيرا إلى أن المستشفى نفذ 70 يوما طبيا مجانيا في مختلف محافظات المملكة منذ عام 2018 لنهاية عام 2023 تم خلالها معالجة نحو 29 ألف مريض.

--(بترا)

وهـ/أز/ هـ ح

01/04/2024 21:04:41

