الكنيست الإسرائيلي يصوت لصالح إغلاق وسائل إعلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأغلبية ساحقة لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية، وهو نص يستهدف قناة الجزيرة القطرية.
ووفقا لـ (فرانس برس)، يمنح هذا القانون الذي أقرّ بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء بإمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعاد الإثنين إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، فيما قال المتحدث باسم حزب الليكود الذي يتزعمه إن البرلمان سيجتمع في المساء للموافقة على القانون اللازم.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
01/04/2024 21:00:02
MENAFN01042024000117011021ID1108045189
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