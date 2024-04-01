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الكنيست الإسرائيلي يصوت لصالح إغلاق وسائل إعلام

4/1/2024 2:35:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأغلبية ساحقة لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية، وهو نص يستهدف قناة الجزيرة القطرية.
ووفقا لـ (فرانس برس)، يمنح هذا القانون الذي أقرّ بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء بإمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعاد الإثنين إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، فيما قال المتحدث باسم حزب الليكود الذي يتزعمه إن البرلمان سيجتمع في المساء للموافقة على القانون اللازم.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
01/04/2024 21:00:02

MENAFN01042024000117011021ID1108045189

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