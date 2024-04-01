الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)– بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، الأوضاع الخطيرة في غزة، والوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الأهل في القطاع.
وتناول الاتصال الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، وآليات مضاعفة المساعدات الإنسانية المقدمة وإيصالها بكل الطرق الممكنة.
وتم التأكيد على إدامة التنسيق الوثيق بين الأردن ودولة الإمارات حيال مختلف القضايا، وتعزيز فرص التعاون في المجالات كافة، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
--(بترا)
أز/هـ ح
01/04/2024 21:01:45
MENAFN01042024000117011021ID1108045188
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