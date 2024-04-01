الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)– بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، الأوضاع الخطيرة في غزة، والوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الأهل في القطاع.

وتناول الاتصال الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، وآليات مضاعفة المساعدات الإنسانية المقدمة وإيصالها بكل الطرق الممكنة.

وتم التأكيد على إدامة التنسيق الوثيق بين الأردن ودولة الإمارات حيال مختلف القضايا، وتعزيز فرص التعاون في المجالات كافة، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

--(بترا)

أز/هـ ح

01/04/2024 21:01:45