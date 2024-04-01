الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزعيمان: أهمية مواصلة الدفع باتجاه فتح المعابر البرية وإزالة العوائق أمام وصول المساعدات لغزة.

الزعيمان يؤكدان وقوف الأردن ومصر إلى جانب الشعب الفلسطيني في الحصول على كامل حقوقه المشروعة.

الملك يعرب عن تقديره لجهود مصر للتوصل لهدنة إنسانية في غزة.

عمان الأول من نيسان (بترا)– أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت.

وشدد الزعيمان، خلال لقائهما في قصر بسمان الزاهر، على أهمية مواصلة الدفع باتجاه فتح المعابر البرية وإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة بشكل عاجل وعلى المستوى المطلوب.

وبين الزعيمان، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع تتطلب تحركا فوريا من قبل المجتمع الدولي للحد من تفاقمها.

وتم التأكيد على إدامة التنسيق الوثيق بين البلدين حيال مختلف التطورات، إذ أعرب جلالته عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الشقيقة مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لهدنة إنسانية في غزة.

وحذر الزعيمان من خطورة استمرار الحرب على غزة، وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأعاد جلالة الملك والرئيس المصري التأكيد على رفضهما لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما، محذرين من العواقب الخطيرة لأية عملية عسكرية في رفح.

وشدد الزعيمان على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الزعيمان تأكيدهما على وقوف الأردن ومصر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على كامل حقوقه المشروعة، ومساندتهما لأية خطوات من شأنها تلبية تطلعاته.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، والوفد المصري المرافق للرئيس السيسي.

وأقام جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مأدبة إفطار تكريما للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والسيدة عقيلته انتصار السيسي والوفد المرافق.

وودع جلالة الملك وجلالة الملكة، بمطار ماركا، اليوم الاثنين، الرئيس المصري والسيدة عقيلته، لدى مغادرتهما عمان.

--(بترا)

أز/هـ ح

01/04/2024 20:37:27