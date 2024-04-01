ارتفاع عدد الشهداء من الصحافيين في قطاع غزة إلى 138 شهيدا

غزة الأول من نيسان (بترا)- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 138 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد الصحفي محمد أبو سخيل خلال جريمة اقتحام مجمع مستشفى الشفاء الطبي بغزة. --(بترا) أش/أز/ هـ ح 01/04/2024 20:11:45

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