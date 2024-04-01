ارتفاع عدد الشهداء من الصحافيين في قطاع غزة إلى 138 شهيدا

ارتفاع عدد الشهداء من الصحافيين في قطاع غزة إلى 138 شهيدا
التاريخ
4/1/2024 2:35:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من نيسان (بترا)- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 138 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد الصحفي محمد أبو سخيل خلال جريمة اقتحام مجمع مستشفى الشفاء الطبي بغزة.
--(بترا)
أش/أز/ هـ ح
01/04/2024 20:11:45
MENAFN01042024000117011021ID1108045183
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