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جرش: مبادرة يلا نشارك إلى التلاحم وتحصين الجبهة الداخلية

4/1/2024 2:35:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش الأول من نيسان (بترا)- دعت مبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب" في محافظة جرش إلى التلاحم وتحصين الجبهة الداخلية، وعدم السماح للانحراف نحو الدعوات المشبوهة.
وأكدت المبادرة، في بيان لها، أن أمن واستقرار الأردن وتحصين جبهته الداخلية خط أحمر وأن المزاودة على الموقف الأردني بشأن الحرب الهمجية على غزة واستغلال العواطف الجياشة للشارع الأردني من قبل بعض الجهات لتحقيق مكاسب سياسية ستكون لها آثار سلبية وستضعف الموقفين الأردني والفلسطيني.
وقال رئيس المبادرة سيف بني مصطفى إننا اليوم نسعى جاهدين لتكاتف الجهود لمحاربة الفئات التي تحاول المساس بأمن الوطن.
وأشار إلى أن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والقيادة الهاشمية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة بشكل مستدام.
--(بترا)
ع.ف /أز/هـ ح
01/04/2024 19:53:58

MENAFN01042024000117011021ID1108045182

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